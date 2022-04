Karl Paetzold aus Wolgast ist seit 60 Jahren dem DRK treu

Wolgast

Der Wolgaster Karl Paetzold ist vielseitig gesellschaftlich aktiv. Für sein treues und tatkräftiges Engagement im DRK-Ortsverein Wolgast wurde er jetzt mit dem Ehrenamtspreis 2021 des Landkreises Vorpommern-Greifswald ausgezeichnet. Der 82-jährige Peenestädter ist seit vielen Jahren im DRK ehrenamtlich im Einsatz. In dieser Zeit hat er verschiedene Funktionen übernommen, wobei er jeweils viel Zeit investierte und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein an den Tag legte.

Karl Paetzold gehörte zu den 25 Gründungsmitgliedern, die den hiesigen DRK-Ortsverein am 8. Mai 1995 aus der Taufe hoben. DRK-Mitglied ist er schon seit 1962. Von 1970 bis 1977 war er überdies hauptamtlicher Geschäftsführer des damaligen DRK-Kreisverbandes Wolgast. Auch an anderer Stelle war und ist der Wolgaster in seiner Freizeit nach wie vor aktiv. Als legendär sind seine Auftritte in den Reihen des 1. Faschingsclubs Wolgast zu bezeichnen. Und auch zum Beispiel im 1. Pommerschen Blasorchester lässt er seit vielen Jahren von sich hören.

Von Tom Schröter