Zwei Männer und drei Zicken – klingt nach einem theatralischen Schauspiel, aber es geht auch anders. Wenn die Zicken wirklich Ziegen sind und die Männer Kai Diekmann, ehemaliger Bild-Chefredakteur, und der Zweite im Bunde Erdbeerguru Robert Dahl. Bei diesen männlichen Urgestalten wird jede Zicke gleich lammfromm.

Eigentlich ist es die Geschichte von Mutter und Tochter, von Mäh und Bäh. Die kleine Toggenburger Ziegenfamilie wohnt in Potsdam bei Kai Diekmann. Doch Mutter Mäh hat ihren Bergziegenfrieden gefunden und nun ist Bäh einsam. „Ziegen sollen nicht alleine leben. Die Kinder sind jetzt aus dem Haus, sie hatten auch Ziegendienst. Jetzt wollten wir auf einen Neuzugang verzichten“, erklärt der Ex-Bild-Chef.

Da kommt ihm Robert Dahl in den Sinn. „Ich wusste, dass er privat auch Ziegen hat, also hab ich ihn gefragt, ob er Bäh aufnimmt und er hat sofort Ja gesagt“, erzählt Kai Diekmann, der mit Bäh bereits in Robert Dahls Gartenland steht. Und ja, der Erdbeerhofchef liebt nicht nur Erdbeeren, sondern auch Ziegen. Letztere hat er Gott sei Dank nicht so sehr zum Fressen gern wie die roten Früchtchen.

Kai Diekmann mit Ziege Bäh beim Abschied Quelle: Kai Diekmann

Drei Mädels unter sich und keine Spur von Zickenkrieg

Zwei weiße Burenziegen leben bereits in einem eigens hergerichteten Gehege in Robert Dahls Garten. „Sie heißen Christa und Elisabeth“, erzählt Dahl. „Wir haben im Erdbeerhof ja auch Ziegen, und die beiden hier mussten wir mit der Flasche großziehen.“

So viel Tierliebe und Engagement hinterlässt Spuren und zwei Ziegen hinter dem Haus. Die beiden sind inzwischen ein Jahr alt. Bäh ist vier und hat sich schon in den ersten Minuten bestens in das neue Trio eingegliedert. Drei Mädels unter sich und keine Spur von Zickenkrieg.

Ziege Bäh kann sogar Kunststücke

„Die Eingewöhnung hat reibungslos funktioniert, das passt“, erkennt Kai Diekmann, der ein Haus auf Usedom hat. Nur Robert Dahls Berner Sennenhund Elvis ist aufgeregt und beäugt den gefleckten Neuzugang. Der zweijährige Rüde möchte am liebsten mit allen spielen.

Diekmanns Ziege Bäh, die jetzt bei Robert Dahl leben wird, kann sogar einige Kunststücke. „Meine Tochter ist Springreiterin und hat der Ziege auch das Springen über Hürden beigebracht. Ziegen sind hochintelligent“, sagt Diekmann stolz, der immer gerne mit Mäh und Bäh spazieren gegangen ist. „Da gucken die Leute, wenn du eine Ziege an der Leine hast.“

Die Tiere schlagen Alarm, wenn jemand kommt

Als es anfängt zu regnen, huschen Christa und Elisabeth ins Ziegenhäuschen. Bäh stellt sich unter der alten knorrigen Eiche unter, die ihr Schutz bietet. „Da müssen wir wohl anbauen“, stellt Robert Dahl fest, damit Bäh auch Platz im kleinen Stall bekommt.

Drei Ziegen vereint im Garten bei Robert Dahl Quelle: Kai Diekmann

Ansonsten fehlt es den Ziegen an nichts, sie haben Gras und Heu und Kraftfutter, worauf sie natürlich am meisten hinfiebern. „Die Ziegen schlagen sofort an, wenn sie jemanden bemerken, weil sie Futter wittern“, freut sich Dahl über die tierische Alarmanlage.

Den Alarm machen sie auch jeden Morgen zu Sonnenaufgang. „Einen Wecker brauche ich nicht mehr. Wenn es hell wird, wollen sie gefüttert werden und fangen an zu meckern. Im Sommer dann schon um kurz vor vier Uhr. Aber das passt mir gut. Ich muss eh früh raus wegen der Erdbeeren.“

