Karlsburg: 135 Tage warten auf ein Spenderherz

„Die ersten Gänse sind schon am See. Sie kündigen den Frühling an.“ Wenn Walter Haar aus der Tür seines Hauses tritt, schaut er auf den Gothensee in Heringsdorf. Hier ist er aufgewachsen. Er kennt harte Winter, die den See zufrieren ließen. Mit Schlittschuhen ging es damals nach Bansin. Heute spaziert der 73-Jährige nahezu täglich mit Dackel Rolli am See entlang. Den Winter 2022 zu erleben, das hätte er vor neun Jahren nicht zu hoffen gewagt.

Denn sein Herz lässt seit dem 25. März 2013 mit Unterstützung einer mechanischen Pumpe das Blut durch den Körper fließen. Angetrieben wird diese von Batterien, die er am Gürtel trägt. Selbst Mediziner legten sich damals nicht fest, wie lange ein Mensch mit einer künstlichen Herzpumpe leben kann. Langzeiterfahrungen gab es noch nicht.

Herzpumpe macht ihn zur lokalen Berühmtheit

„Ich hatte mit 64 Jahren einen so schweren Herzinfarkt, dass eigentlich nur ein Spenderherz mich hätte retten können“, sagt Walter Haar. Selten steht jedoch ein passendes Transplantationsorgan sofort zur Verfügung. Für den Heringsdorfer, der im Koma lag, eröffnete sich eine andere Chance, der die Angehörigen zustimmten. Walter Haar erhielt im Klinikum Karlsburg eine Miniherzpumpe implantiert. Herzchirurg Dr. Lutz Hilker erklärt: „Die Vorbereitung auf das neue Operationsverfahren war aufwändig, es gab Hospitationen, Schulungen. Der damalige Chefarzt der Herzchirurgie Prof. Dr. Hans-Georg Wollert bildete ein Spezialistenteam aus Kardiologen, Herzchirurgen, Intensivmedizinern und Kardiotechnikern. Der anschließende Erfolg gab ihm recht.“

Walter Haar war der erste Patient im Herzzentrum Karlsburg, der erfolgreich das neuartige System implantiert bekam. „Ich bin in Karlsburg berühmt“, erzählt der Heringsdorfer und schmunzelt. Zahlreichen Patienten habe er in den letzten neun Jahren erzählen müssen, wie es ihm mit der Pumpe ergeht. Inzwischen sind es bald einhundert Menschen, die nach Implantation einer Herzpumpe ins Leben zurückgefunden haben.

135 Tage Warten auf ein Spenderherz

Auch der 54-jährige Hartmut Dahms erhielt im Jahr 2017 ein VAD-Herzunterstützungssystem in Karlsburg. Der ehemalige Greifswalder Gerüstbauer litt unter einer chronischen Herzschwäche, war kaum noch leistungsfähig. Schon zehn Jahre zuvor hatte er nach schweren Herzrhythmusstörungen einen Defibrillator erhalten und war medikamentös stabilisiert worden. Aber irgendwann ging es trotz aller Medikamente nicht mehr.

Mit der künstlichen Herzpumpe gewann er Lebensqualität, er konnte in dem neuen Zuhause in Rubenow bei Wolgast wieder für seine Familie da sein, Hausarbeit übernehmen. Doch obwohl er sich mit der Pumpe arrangierte, kam es in der Folge immer wieder zu kleineren Thrombosen und Komplikationen. Er folgte schließlich den Empfehlungen der Karlsburger Herzspezialisten und ließ sich ins Hamburger Universitätsklinikum überweisen, um auf ein Spenderherz zu warten.

Das neue Herz gibt neue Kraft

„Es war hart. Ich habe wie viele andere Patienten gehofft und gebangt. 135 lange Tage, dann kam mein Herz, am 5. Dezember 2018.“ In dieser schweren Zeit gaben ihm seine Frau Katrin und seine Tochter Nicole großen Halt. Seine Frau zog zu ihm ins Krankenhaus, denn er erholte sich erst langsam aus dem künstlichen Koma, in das er versetzt worden war. „Es dauerte, bis die Nieren wieder funktionierten. Aber die Hauptsache war, es ging wieder aufwärts.“

Inzwischen lebt Hartmut Dahms seit über drei Jahren mit dem Spenderherz und freut sich, dass er seine Enkel Enna und Tore aufwachsen sieht. „Wir sind durch die schwierige Zeit als Familie noch enger zusammengewachsen“, sagt Tochter Nicole (34). Sie ist von Beruf Krankenschwester und wenn es darauf ankommt, mit Rat zur Stelle. Sie wohnt mit ihrer Familie gleich nebenan. Hartmut Dahms ist wieder im Leben angekommen.

Einschränkungen? Nein, die gäbe es kaum. Er fühlt sich in der Karlsburger Ambulanz von Dr. Basil Alkhlout gut aufgehoben und beraten. Dahms arbeitet sogar wieder ein wenig, fährt täglich ein bis zwei Stunden Essen aus. Er macht sich auch im Haushalt nützlich, entlastet seine Frau Katrin, die als Landschaftspflegerin tätig ist. „Bis aufs Bügeln habe ich mir alles angenommen“, erzählt Hartmut Dahms. Er weiß, dass er sich vor Infektionen schützen und auf sein Immunsystem achten muss. Aber sicherer als auf dem platten Lande ginge es wohl kaum, sagt`s und lächelt lebensfroh.

