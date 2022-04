Karlsburg punktet bei Familien mit „Musikschule auf dem Land“ 

Karlsburg

Stadtkinder haben, sofern sie ein Instrument erlernen möchten, oft die Qual der Wahl. Denn Musikschulen gibt es in den einwohnerstarken Zentren wie Greifswald oftmals gleich mehrere. Landkinder haben es hingegen ungleich schwerer. In der Regel sind sie aufs Eltern- oder Großelterntaxi angewiesen. Nicht mehr so in Karlsburg: Dort haben sich fünf engagierte Lehrkräfte zusammengefunden und die „Musikschule auf dem Land“ aus der Taufe gehoben. Seit März nehmen die ersten Kinder, aber auch einige Erwachsene bei ihnen Unterricht.

„Als Vater von vier Kindern, die allesamt mit unterschiedlichen Interessen gesegnet sind, weiß ich: „Familien, die auf dem Dorf wohnen, sind nur am Fahren“, sagt Mathias Bartoszewski, Bürgermeister von Karlsburg. Von ihm kam die Initiative zur Gründung einer Musikschule. Am Raum sollte es nicht liegen: Das Gemeindezentrum bietet genügend Platz. Bei Musikern, die er als Künstler seit Jahren kennt, lief er mit seiner Idee offene Türen ein. Allen voran seine Frau Elisa Bartoszewski, die am Musikgymnasium Demmin Klavier unterrichtet.

Elisa Bartoszewski unterrichtet Klavier. Jule Reishaus hat daran viel Freude. Ihre Freundin Anna-Lena hat sich für Gitarrenunterricht entschieden. Quelle: privat

Oma musiziert mit Enkelkind

„In Karlsburg gibt es so viel Potential. Denn im Ort, aber auch in umliegenden Dörfern wohnen sehr viele Kinder“, sagt die studierte Kirchenmusikerin. Kaum hatte sie mit ihren Mitstreitern die neue Offerte publik gemacht, klingelten auch schon die ersten Interessenten an. „Ich habe jetzt sieben Schüler, darunter zwei Erwachsene“, berichtet Elisa Bartoszewski. Besonders freue sie sich, dass jüngst sogar eine Oma mit ihrem Enkelkind die erste Schnupperstunde besucht habe. „Das Unterrichten bereitet sehr viel Freude und ist für mich mittlerweile zur Leidenschaft geworden“, sagt Bartoszewski, die mit ihrem Mann in Steinfurth lebt.

Ähnlich empfindet Doris Hädrich-Eichhorn, die viele Jahre lang als Sängerin am Theater Vorpommern arbeitete und 2019 in den Ruhestand ging. Aber von Ruhe kann kaum die Rede sein. Denn auch sie liebt es, ihr Wissen weiter zu geben und „bei Kindern die Freude am Musizieren zu wecken“. Da neben ihrer Lehrtätigkeit an der Universität Greifswald und anderen Verpflichtungen noch Zeit für Neues war, begeisterte sie sich schnell für die Idee einer „Musikschule auf dem Land“.

„Ich fand den Vorschlag toll. Das Musizieren gehört einfach zum Leben dazu, wird aber leider oft an den Rand gedrängt.“ Dabei fördere es in besonderer Weise die kognitiven Fähigkeiten, wie Kreativität, Aufmerksamkeit und das Lernen selbst. Gern gebe sie ihre persönliche Leidenschaft, die schon in frühester Kindheit begann, an andere weiter. Auf erste Schüler brauchte auch Doris Hädrich-Eichhorn nicht lange zu warten, der Terminkalender füllt sich.

Resonanz von Anfang an groß

Wie bei Gitarrenlehrer Marco Blasi – dritter im Bunde. Der Musikpädagoge hat eine eigene private Gitarren- und Akkordeonschule in Stralsund, fand aber ebenfalls noch Luft für einen halben Unterrichtstag in Karlsburg. „Ich stehe Neuem immer aufgeschlossen gegenüber“, verrät er und freut sich über die neuen Kolleginnen, die er erst vor wenigen Wochen kennengelernt habe – quasi durch den Kontakt zu Mathias Bartoszewski. Jeden Dienstagnachmittag unterrichte er jetzt in Karlsburg. „Sechs Schüler habe ich bereits, darunter sowohl Kinder als auch Erwachsene, bleibt noch Zeit für ein oder zwei weitere“, sagt der Stralsunder.

Doris Hädrich-Eichhorn freut sich, ihr Wissen weitervermitteln zu können. Quelle: Petra Hase

Das „Quintett“ an Lehrkräften komplettieren momentan Berit Martens, die Saxophon und Sopran-Blockflöte unterrichtet, und Klavier- sowie Gesangslehrerin Juliane Rothmaler.

Musikschule ist quasi um die Ecke

Britta Reishaus aus Moeckow freut sich sehr über das neue Musikschulangebot in Karlsburg. Die beiden benachbarten Orte liegen zehn Minuten Radweg voneinander entfernt. Gut zu schaffen für ihre Tochter Jule, die seit März Klavierunterricht bei Elisa Bartoszewski nimmt: „Die Fahrerei auf dem Land ist für Familien oft nicht einfach zu organisieren“, sagt die Mutter. Um so schöner sei es, dass die 14-Jährige nun quasi fast um die Ecke ihren Interessen nachgehen könne. Jule selbst ist begeistert: „Ich habe früher schon mal mit dem Musizieren begonnen, erst Melodica, dann Akkordeon“, erzählt sie. Denn vor Jahren gab es in Karlsburg mit der Musikschule Fröhlich bereits ein Unterrichtsangebot im Gemeindezentrum. Doch die Einrichtung gab irgendwann auf. Musikschulen in Greifswald, Wolgast oder Anklam waren für die Familie wenig praktikabel.

Wer Lust hat, sich ebenfalls an einem Instrument zu versuchen oder Gesangsunterricht nehmen möchte – noch gibt es freie Kapazitäten. Mehr Infos auf der Homepage der Gemeinde.

Von Petra Hase