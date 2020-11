Karlshagen

Karlshagens Bürgermeister Sven Käning (parteilos) kämpft in seiner Gemeinde auf dem politischen Parkett nicht nur gegen Windmühlen, sondern im übertragenen Sinne gegen einen ganzen Windpark. Mit dem Windpark ist die jetzige Gemeindevertretung gemeint.

Im Juni 2019 gewann er die Bürgermeisterwahl und möchte nun seine Wahlversprechen einlösen. Vollkommen verständlich, aber ganz so einfach lässt sich das nicht in die Tat umsetzen. Wichtig in einer Demokratie, dass Mehrheiten für Projekte gewonnen werden können. Als Einzelkämpfer kann man allerdings sang- und klanglos scheitern. Diese Erfahrung machte Käning in der vergangenen Gemeindevertretersitzung. Eines seiner Kernthemen war die Verhinderung des Hotelneubaus in der Strandstraße.

35 Millionen Euro teures Projekt

Blick zurück: Seit rund 25 Jahren wird in den kommunalpolitischen Gremien darüber diskutiert, was auf dem 7781 Quadratmeter großen Areal in der Strandstraße passieren könnte. Es herrscht Konsens darüber, dass dort ein Hotel gewünscht ist. Auch der Bebauungsplan wurde mittlerweile darauf ausgerichtet.

Die Leonwert Immobilien GmbH aus Potsdam und die RRK aus Grünheide wollen auf dem Grundstück Strandstraße/Ecke Dünenstraße ein Familienhotel mit knapp 300 Betten errichten. Die Investitionskosten sollen bei über 35 Millionen Euro liegen.

Der Drei- beziehungsweise Vier-Geschosser soll im Stil eines Kreuzfahrtschiffes errichtet werden. Auf dem Dach sollen sieben Segelboote platziert werden, die als Ferienwohnungen (Kajüten) vermietet werden können. Des Weiteren sind ein Wellnessbereich mit Schwimmbad sowie Geschäfte und Restaurants geplant.

So könnte der Hotelneubau in Karlshagen aussehen. Quelle: Animation

Bürgermeister wollte Beschlüsse von der Tagesordnung nehmen

In der vergangenen Gemeindevertretersitzung wollte Käning die Beschlüsse zum Hotelneubau wieder von der Tagesordnung nehmen. Er war in seinem ausführlichen Statement fest davon überzeugt, dass ein Großteil der Einwohner den Neubau nicht möchten und bedauert es sehr, dass daran seit Jahren vonseiten der Gemeinde festgehalten wird.

Ihm ging es darum, dass alle Entscheidungen in Ruhe, mit größter Sorgfalt und fairem Meinungsaustausch vorbereitet werden. Neun Einsprüche gegen das Vorhaben von Einwohnern nahm Käning im Zuge des Abwägungsbeschlusses entgegen. Schon im ersten Gang scheiterte er daran, dass die Punkte von der Tagesordnung genommen würden. Er hob als Einziger die Hand, dass die Punkte gestrichen werden.

Voraussetzung für den Bauantrag wurde geschaffen

Fakt ist, dass es derzeit noch keinen Bauantrag vom Investor für den Hotelneubau gibt. „Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am Donnerstagabend die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass ein Bauantrag gestellt werden kann“, erklärt Bauamtsleiter Manuel Schneider vom Amt Usedom Nord, der die Sitzung begleitete. Nun ist der Investor am Zuge, einen Bauantrag zu stellen. „So weit wie jetzt waren wir noch nie“, so Schneider.

So soll das Hotel in Karlshagen einmal aussehen. Visualisierung: Axel Höer Quelle: Axel Höer

Zusätzliche Löschwasserentnahmestellen

Im Abwägungsbeschluss hieß es unter anderem, dass zusätzliche Löschwasserentnahmestellen geschaffen werden müssen, damit das Projekt realisiert werden kann. „Der Vorhabenträger ist vertraglich an solche Bedingungen gebunden“, so Schneider.

Der derzeitige Bebauungsplan legt fest, dass das Grundstück für einen Hotelneubau ausgelegt ist. „Nun kann der Bauherr einen Bauantrag bei der Baugenehmigungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald stellen“, sagt Schneider. Er betont, dass das Vorhaben sich als äußerst komplex darstellt.

„Grundsätzlich ist es so, dass jeder Bauherr einen Anspruch auf die Umsetzung hat, wenn er sich an die Vorschriften hält. Und der Anspruch kann auch gewährt werden“, drückt sich Schneider diplomatisch aus. Das Verfahren sei für ihn jedoch noch total offen. „Die Gemeinde kann dann unabhängig vom Landkreis Bedenken zu dem Projekt äußern. Entweder sie erteilen oder sie verweigern das gemeindliche Einvernehmen“, so Schneider.

Zwei Millionen Euro laut Verkehrswertgutachten

Hotelneubau Karlshagen Quelle: Axel Höer

Das Grundstück in der Strandstraße gehört noch der Gemeinde Karlshagen. Bürgermeister Käning: „Durch die langen Verzögerungen, bis alle Unterlagen zum Abwägungsprotokoll vorliegen, konnte erreicht werden, dass ein neues Verkehrswertgutachten erstellt wird. Somit ist der Grundstückspreis von circa 1,5 Millionen Euro auf rund zwei Millionen Euro gestiegen.

Bürgermeister über den Ausgang der Entscheidung enttäuscht

Käning zeigte sich nach der Abstimmung im nichtöffentlichen Teil der Sitzung enttäuscht: „Mit großer Zuversicht hatte ich zu Beginn meiner Amtszeit tatsächlich gehofft, dieses Projekt zu stoppen. Mit Unverständnis und mit großer Traurigkeit habe ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass trotz vieler Einwände, klarer Argumente und immer noch offener Fragen aus Prinzip dafür gestimmt wurde und die Bürgerinnen und Bürger von Karlshagen keine Chance der Mitsprache hatten. Ob und welche Möglichkeiten ich noch habe, um wenigstens an den Feinheiten der Verträge noch zu arbeiten, vermag ich heute noch nicht zu sagen.“

Von Hannes Ewert