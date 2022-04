Karlshagen

Auf dem Schulhof weht Gabriele Reißmann seit Anfang des Jahres die frische Ostseeluft durch die rötlichen Haare. Statt sächsischem Dialekt hört sie zwischen Lehrern und Schülern nur noch lupenreines Hochdeutsch. Ein Umstand, an welchen sich die 57-Jährige erst gewöhnen muss, denn seit Januar ist die Insel Usedom zu ihrem neuen Lebensmittelpunkt geworden. Ihr Arbeitsplatz: das Direktorenzimmer an der Heinrich-Heine-Schule in Karlshagen.

Mit dem Umzug einen langen Traum erfüllt

Mit dem Umzug aus Sachsen an die Ostsee erfüllte sich die Mutter einer erwachsenen Tochter einen langen Traum. „Unsere Familie liebt die Ostsee – wir kommen seit rund 30 Jahren jedes Jahr nach Usedom und wie es der Zufall will sogar nach Karlshagen. Wir haben in den Jahren all die ganzen optischen Veränderungen im Ort miterlebt“, erklärt sie. Ihr Ehemann stammt ursprünglich aus Greifswald und die Ostsee wurde für die Familie auf diese Weise zum begehrten Reiseziel. „Im Sommer haben wir stets Orte besucht, die uns Ruhe geben. Die Ostsee bedeutete für uns die blanke Erholung.“ Ob am Strand oder mit dem Rad durch das Hinterland – die Familie hatte Lust auf Ostsee. Aber auch die Region rund um Rostock und der Darß sind ihr nicht fremd.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der zweiten Ausschreibung wurde die Bewerbung losgeschickt

Dass sie mal an der Ostsee arbeitet, hatte die gebürtige Leipzigerin vor ein paar Jahren noch nicht gedacht. „Die Stelle als Schulleiterin wurde zwei Mal ausgeschrieben. Beim ersten Mal hatte es mich auch schon gereizt, aber unsere Tochter war gerade in der Abiturphase. Da konnten wir nicht wegziehen. Bei der zweiten Ausschreibung habe ich dann meinen Hut in den Ring geworfen und wurde glücklicherweise angenommen“, erzählt sie. Die Tochter studiert mittlerweile Medizin und möchte Ärztin werden.

Während des Gesprächs ruft die Tochter an und berichtet von den Ergebnissen einer Prüfung. Gabriele Reißmann freut sich über die Noten und zeigt sich stolz. Quelle: Hannes Ewert

Am Strand kommen Inspirationen und neue Gedanken

Heute übt Gabriele Reißmann den Spagat zwischen ihrem Arbeitsleben in der Schule und der Zeit mit ihrem Mann. „Ich versuche so oft wie möglich an den Strand zu gehen – gerade weil wir einen Hund haben, der viel Auslauf benötigt. Am Strand bekomme ich neue Inspirationen, kann über Projekte nachdenken und meinen Gedanken freien Lauf lassen – so habe ich es schon im Urlaub getan“, erklärt sie. Die Ferienwohnung, in welcher die Familie den Urlaub verbrachte, ist übrigens nur wenige Hunderte Meter von der Schule entfernt. „Demnächst werden wir mal bei unseren Vermietern aufschlagen und berichten, dass wir jetzt auf der Insel wohnen“, sagt sie mit einem Lächeln.

Vorher neun Jahre Leiterin einer Oberschule in Makranstädt

Vor ihrem Umzug an die Ostsee leitete sie in Makranstädt – eine Kleinstadt mit rund 15 000 Einwohnern westlich von Leipzig – neun Jahre lang eine Oberschule mit mehr als 500 Schülern zwischen der 5. und 10. Klasse. Sachsen verließ sie mit einem weinenden und einem lachenden Auge. „Auf der einen Seite bin ich glücklich, dass mir der Freistaat alle beruflichen Perspektiven ermöglichte, dass ich mich bis zur Direktorin hocharbeiten konnte. Auf der anderen Seite freue ich mich über den Neustart an der Ostsee, denn mich erwartet hier eine Grund- und Realschule. Jetzt bin ich noch in einem Alter, in welchem ein Neustart möglich ist. Auch mein Mann hat sofort eine Anstellung in der Region gefunden“, sagt sie. Gerade der integrierte Grundschulteil sei für Reißmann interessant. „Wir können so miteinander und voneinander lernen. Erst in dieser Woche war ich in der Jury eines Lesewettbewerbs an der Grundschule – das war fantastisch.“

Schulleiterin stellt sich in der Gemeinde vor

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte Gabriele Reißmann zunächst Zeit, in Ruhe anzukommen und den Schulalltag kennenzulernen. „Ich hatte Vorstellungsrunden in der Gemeindevertretung, mit dem Bürgermeister oder auch im Jugendklub. Ich sehe den Ort jetzt nicht mehr aus den Augen eines Urlaubers, sondern einer Schuldirektorin. Das ist auch eine völlig neue Erfahrung.“

Schulalltag „nach Corona“ wieder beleben

Jetzt möchte die neue Schulleiterin wieder einen Schulalltag „nach Corona“ erlebbar machen. Theaterprojekte und Aktionen mit den Schülern oder auch einen normalen „Tag der offenen Tür“ soll es künftig mehr geben – vieles ist in den vergangenen zwei Corona-Jahren auf der Strecke geblieben. „Die Zeit war sowohl für die Schüler als auch das Kollegium eine Herausforderung. Zum Unterricht gehören Mimik, Gestik und das Miteinander unter den Schülern dazu – eine Videokonferenz mit den Schülern kann den richtigen Unterricht nicht ersetzen. Schüler brauchen andere Schüler, um voneinander zu lernen. Wir Menschen sind soziale Wesen. Im Tierreich mag dies anders sein, aber der Mensch braucht andere Menschen um sich herum“, erklärt Reißmann, die selbst an der Schule noch Deutsch und Geschichte unterrichtet. In Sachsen erlebte sie wochenlang diese absolute Stille in der Schule, weil keine Schüler im Gebäude waren. Dies möchte sie nie wieder erleben.

Nach den Ferien beginnen die Prüfungen bei den 10. Klassen

Am Freitagnachmittag wurden die Schüler in die Osterferien verabschiedet. „Nach den Ferien beginnen die Abschlussprüfungen in den 10. Klassen und wir haben noch viele inhaltliche Fragen zu den Elternabenden zu klären. Einen Großteil der Arbeit verbringt man als Schulleiterin mit administrativen Angelegenheiten“, erklärt sie.

Mit dem beruflichen Wechsel an die Ostsee wollte sie nicht nur selbst die frische Luft auf dem Schulhof spüren, sondern ihrem eigenen Leben selbst noch etwas frischen Wind verleihen. „Ich komme mit viel Erfahrung und anderen Ideen. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt alles umkrempeln möchte.“

Von Hannes Ewert