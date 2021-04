Karlshagen

Die Sehnsucht und Liebe zum Meer ist für viele Urlauber in diesen Zeiten gefühlt noch stärker als je zuvor. Der Eigenbetrieb Karlshagen hatte deshalb eine Idee: Die Installation eines Liebesschlösserfisches, der all die Liebesschwüre von Urlaubern und Einheimischen trägt. „Nicht nur die Kommentare unserer Gäste in den sozialen Medien machen den ’Karlshagen-Entzug’ mehr als deutlich.

Um der Liebe zum Ostseebad, der Insel, dem Meer, seinem Partner oder seiner Familie Ausdruck zu verleihen, gibt es viele Varianten“, berichtet Karlshagens Eigenbetriebsleiterin Silvia-Beate Jasmand. Eine besonders schöne „Projektionsfläche“ für die ewige Liebe bietet sich seit Kurzem am Karlshagener Hafen. Am Molenkopf mit der Peene hinter der Flosse wartet hier ein knapp drei Meter breiter Liebesfisch auf die Anbringung der „schlossfesten“ Liebesschwüre von Urlaubern und Insulanern.

Das erste Schloss kommt von der Gemeinde

Das erste blaue Schloss hat Kurdirektorin Silvia-Beate Jasmand bereits angebracht: „Karlshagen – Liebe auf den ersten Ostseeblick“ lautet nicht nur die Gravur des Schlosses, sondern auch der Slogan des Ostseebades. „Viele Gäste haben eine sehr innige Beziehung zu Karlshagen und verbinden wunderbare Erinnerungen mit ihren Urlauben und Familien hier. Es ist sicher ein schönes Gefühl zu wissen, dass das angebrachte Liebesschloss hier verbleibt, auch wenn man die Insel wieder verlässt, um später wiederzukommen.“

Schlösser für 15 Euro inklusive Gravur im Ort erhältlich

Es gibt Liebesschlösser in etlichen Variationen, die meisten sind aber graviert, denn so hält die Beschriftung unverwüstlich und so lange wie das Schloss selbst. In Karlshagen sind die passenden Schlösser für 15 Euro inkl. Gravur bei „Dekolando“ in der Strandstr. 26 (Email: shop@dekolando.com) zu haben.

Liebesschlösser weltweit vertreten

Orte für Liebesschlösser finden sich weltweit. Die Hohenzollernbrücke in Köln, die Pont des Arts in Paris, aber auch in Prag, Moskau oder an der Chinesischen Mauer finden sich Tausende von Liebesschlössern. Als Begründer dieses Brauches sehen viele Federico Moccia. Der italienische Schriftsteller und Filmregisseur beschreibt in seinem 2006 erschienenen Liebesroman „Ho voglia di te“ das Schlüsselritual auf der Ponte Milvio in Rom.

Er hatte damals die simple Idee, selbst ein Liebesschloss mit einer Kette an der dritten Laterne der Brücke zu befestigen, genau wie er es in seinem Buch beschrieben hatte. Kurz darauf wurde der Bestseller-Liebesroman verfilmt und kam in die Kinos. Millionen Verliebte übernahmen das Ritual und befestigten selbst Liebesschlösser an unzähligen Orten dieser Welt.

