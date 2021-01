Karlshagen

Dieser Mann bleibt zuversichtlich. Und das aus Prinzip. Mehr als einem dreiviertel Jahr Pandemie und etlichen abgesagten Neuerscheinungen zum Trotz versprüht Verleger Dr. Rainer Höll (67) nicht nur akademische Zurückhaltung und norddeutsche Gelassenheit, sondern vor allem ungebrochenen Optimismus. Und das, obwohl seine Jubiläumsausgabe des Hochglanzmagazins „ Usedom exklusiv“ mit der goldenen 20 auf dem Cover eines der wenigen Printprodukte seines in Karlshagen ansässigen Nordlicht-Verlages im zurückliegenden Kalenderjahr geblieben ist.

Natürlich reißt das ein gefährliches finanzielles Loch in die Bilanz. Doch der promovierte Nordeuropawissenschaftler, Liebhaber spannender Geschichten und leidenschaftliche Usedom-Fan ist zutiefst überzeugt: „Bange machen gilt nicht. Es kommen wieder bessere Zeiten und damit neue Chancen.“ Darauf müsse man sich vorbereiten. Und Höll tut das, und nicht nur konzeptionell. Genug Pläne, Texte und Projekte lägen quasi in der Schublade, versichert er.

Der gebürtige Boizenburger, in zweiter Ehe mit Frau Karin liiert, ist seit seinem Nachwende-Umzug von Greifswald auf Deutschlands zweitgrößte Insel bestens vernetzt. Zwischen Peenemünde und Wollin kennt er wahrlich Hinz und Kunz, weiß Hintergründe mancher Phänomene und Details historischer Zusammenhänge. Egal, wo und in welchen Gremien es um die touristischen Belange des Nordostens ging und geht – Höll gehört stets zum debattierfreudigen Teil des Auditoriums.

Für ihn zählen nur sachliche Argumente

Nicht mit der eigenen Meinung hinterm Berg zu halten, ist für ihn ebenso selbstverständlich wie die Forderung an sich selbst (und die Diskussionspartner), ausschließlich sachlichen Argumenten zu folgen. Gerade erst hat er sich in der OZ zu der aus seiner Sicht nicht stichhaltigen Begründung der Pläne zur Insel-Südanbindung per Bahn geäußert, da wird er beim Spaziergang zu den Hotelbauabsichten an der Karlshagener Strandstraße gefragt. Und gibt sich entschieden: „Als Anwohner bin ich ja unmittelbar betroffen. Und wie jeder, der hier lebt, waren mir die Pläne lange vorher bekannt. Für Karlshagen kann ich nur festhalten: Das ist eine wertvolle Investition für die Ortsentwicklung, auch wegen der Saisonverlängerung, die das Haus mit sich bringen wird.“

Rainer Höll hat das Verlagsgeschäft, die Produktion von Hochglanz-Bildbänden aus der Region, Anzeigenakquise und journalistisches Einmaleins von der Pike auf gelernt. Wenn man so will als Autodidakt, obgleich ihn auch schon frühzeitig, als Studiosus und Promovend, lebhaftes Interesse an Politik und Medien begleitet hat.

Auf Usedom hat er seine Überzeugungen nicht nur in zahllosen Periodika, Büchern und Festschriften zu kommunalen Jubiläen sowie Unternehmenshistorien niedergeschrieben, sondern auch in das Wirken gesellschaftlicher Bündnisse eingebracht. Er ist bis heute streitbares Mitglied im Tourismusverband Insel Usedom und im Tourismusverein Ostseeinsel Usedom. Vor allem aber hat er sich als Bürgerbewegter einen Namen gemacht und jede Menge Respekt erarbeitet.

Engagement für den Hochwasserschutz im Inselnorden

„Mit der Bürgerinitiative gegen den Deichrückbau im Inselnorden bin ich hier eigentlich erst richtig heimisch geworden“, schaut er auf elf anstrengende, aber unterm Strich auch erfolgreiche Jahre zwischen 2008 und 2019 zurück. Gemeinsam mit 120 Mitstreitern hat er sich im Sinne des Hochwasserschutzes für den Inselnorden durchgesetzt. „Und dieses Fazit ist entscheidend“, findet er heute. Obwohl es keine verbürgte Sicherheit dafür geben könne, dass die brisanten Pläne der Landesregierung nicht eines Tages doch wieder akut und aus den Schubladen gezogen werden, schwärmt er bis heute davon, wie sich gesunder Menschenverstand gegen lobbyorientiertes Politikinteresse durchgesetzt hat.

Zu den schmerzlichen Erkenntnissen dieser Zeit zählt für ihn aber eben auch, dass vernünftige Sacharbeit auf verschiedenen politischen Ebenen – vom Ministerium über den Landkreis bis zum Amt und zur Gemeinde – häufig durch subjektive Interessen überlagert wird. Genau deshalb war und ist es für Höll auch keine ernsthafte Erwägung wert, selbst ein politisches Mandat anzustreben. Und das, obwohl er in Karlshagen immer wieder darauf angesprochen wird.

Weiterführende literarische Ambitionen

Stattdessen hat der inzwischen „werktätige Rentenempfänger“ weiterführende literarische Ambitionen. Sein erster Roman „Flut über Peenemünde“, 2016 erschienen und auch als Würdigung der Deichrückbau-Aktivisten gedacht, hat sich dermaßen gut verkauft, dass eine Nummer zwei der Peenemünde-Krimis in Vorbereitung ist. Auch „Das Erbe“ soll von seinen profunden Kenntnissen aus dem Inselnorden profitieren. Es geht um Wasserstofftechnik und alte Entwicklungen, deren Umsetzung oder aber Verhinderung zur Disposition stehen. „Und auch Teil drei der Reihe nimmt, zumindest teilweise in meinem Kopf, bereits Gestalt an“, sagt Höll, dem Langeweile ein Fremdwort ist.

Wenn er denn doch mal etwas mehr Zeit für Privates hat, erobert er per pedes oder mit dem Fahrrad die Insel. Wenn irgendwie möglich, recht sportlich, um gezielt etwas dafür zu tun, fit zu sein und gesund zu bleiben. Und das nicht nur wegen und während Corona, sondern ganz prinzipiell. Die Perspektive Usedoms sieht der kritische Zeitgeist inzwischen in guten Händen.

Dabei bezieht er sich sowohl auf das Insel-Marketing durch die UTG als auch auf das große Engagement zahlreicher Unternehmer, die auf verschiedenste Weise die Urlaubsregion mit mutigen Ideen und zeitgemäßen Projekten voranbringen. Mit seinem kleinen Nordlicht-Verlag sieht er sich in deren Kreisen gern gut aufgehoben.

Von Steffen Adler