Karlshagen

„Glückwunsch und noch einen schönen Sonntag.“ Die Worte von Daniel Telle an Sven Käning waren nach der Stichwahl für den ehrenamtlichen Bürgermeisterposten kurz und bündig. Kurz zuvor bekam Telle das Resultat der Stichwahl gesagt. Er fuhr exakt 300 Stimmen weniger ein als sein Kontrahent. Der neue Bürgermeister von Karlshagen heißt nun Sven Käning. Er bekam 882 Stimmen, Telle nur 582. Die Wahlbeteiligung lag bei 57 Prozent.

Sieger noch nie in der Politik aktiv gewesen

Sven Käning kam nach der Auszählung zum Haus des Gastes. Dort waren allerdings schon alle Türen verriegelt, nur sein Mitbewerber Telle stand mit ein paar Einwohnern auf dem Parkplatz. „Dass das Ergebnis so eindeutig ausfällt, hätte ich nicht gedacht. Das freut mich natürlich“, so Käning in einer ersten Reaktion. Der Karlshagener, der noch nie in der Politik aktiv war, entschied vor einem halben Jahr, dass er Bürgermeister werden möchte. „Ich habe wahrscheinlich die Themen angesprochen, die den Menschen auf der Seele lagen. Man spürt, dass die Wähler einen Wandel möchten“, erklärt er. In der Gemeinde wünscht er sich eine offene, konstruktive und sachorientierte Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Er vertraut auf den fairen Umgang miteinander.

Hotelneubau an der Strandstraße verhindern

Zu seinen ersten Amtshandlungen zählt unter anderem die Inaugenscheinnahme des Hotelprojektes in der Strandstraße. „Ich schaue, ob es noch Möglichkeiten gibt, Änderungen vorzunehmen“, erklärt er. Sein wichtigstes Ziel: Transparenz von der ersten bis zur letzten Minute. „Die Bürger sollen bei den Entscheidungen der Gemeindevertretung immer mitgenommen werden.“ Weitere Themen sind der Standort des Jugend- und Vereinshaus sowie die Kurtaxe.

Wollte nochmal ins Haus des Gastes, war aber schon zu. Sven Käning kam alleine ins Wahllokal. Quelle: Hannes Ewert

Nachdem Käning vor dem Haus des Gastes vor geschlossener Tür stand, ging es für ihn alleine zurück ins Elternhaus. „Einige der acht Wahlkampfhelfer sind dienstlich unterwegs. Wir werden die Wahlparty also nachholen“, verspricht er. Er dankt aber dem ganzen Team, die gute Arbeit geleistet haben. Ein Dank geht auch an die Familie und Freunde.

Enttäuschung beim Wahlverlierer

Der Wahlverlierer Daniel Telle konnte seine Enttäuschung spürbar nicht zurückhalten. „Natürlich bin ich enttäuscht, werde aber weiter in der Gemeindevertretung mitarbeiten. Den Kopf werde ich nicht in den Sand stecken. Der Zahlenunterschied ist allerdings beachtlich“, sagt Telle, der in den vergangenen fünf Jahren als Vize-Bürgermeister aktiv war. Ob er den Posten auch künftig inne haben wird, wird sich zeigen. Am 4. Juli treffen sich die neugewählten Gemeindevertreter zu ihrer konstituierenden Sitzung.

Acht fleißige Wahlhelfer im Einsatz

Im Karlshagener Wahllokal im Haus des Gastes kamen 897 Einwohner, um ihre Stimme abzugeben. Um 19.07 Uhr verkündete Wahlleiterin Barbara Schmöker vom Amt Usedom Nord „Die Zahlen stimmen“ nachdem es kurz hin und her ging, ob die Anzahl der Zettel auch mit den Zahlen übereinstimmen. Im Wahllokal in der Schule musste mehrmals ausgezählt werden. Kurz nach 19 Uhr konnte allerdings auch dort das Ergebnis verkündet werden. Mehr als 300 Bürger entschieden sich für die Briefwahl.

Wahllokalleiterin Liane Ehrke schüttet mit Wahlhelferin Jana Schlewidd die Urne aus. Dann machen sich die Frauen an die Arbeit und sortieren die Wahlscheine. Quelle: Hannes Ewert

Für Wahlleiterin Barbara Schmöker vom Amt Usedom Nord war es übrigens die letzte Wahl in ihrem Berufsleben. Sie dankte allen Wahlhelfern für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 23 Jahren.

Hannes Ewert