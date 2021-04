Karlshagen

Ein Selfie – eine Art des Selbstportraits mit dem ausgestreckten Arm – kennt eigentlich jeder. Und viele haben diese Art des Selbstbildnisses schon mal gemacht. Oft sind im Hintergrund Sehenswürdigkeiten der jeweiligen Region zu sehen. Imposante Gebäude, paradiesische Strände oder auch eine besonders tolle Umgebung. Mit sogenannten Selfiepunkten wird den Hobbyfotografen noch gezeigt, wo sie ein besonders schönes Motiv ergattern können.

Den ersten öffentlichen Selfiepunkt auf der Insel Usedom gibt es jetzt in Karlshagen. Auf Initiative des Eigenbetriebes wurde eine Kunststoffscheibe mit 80 Zentimetern Durchmesser gefertigt. Sinn und Zweck ist es, dass sich die Gäste auf dem Punkt postieren, das Handy hochhalten und abdrücken. Im Hintergrund ist der Strand zu sehen.

Eigenbetriebe basteln an kreativen Konzepten

Auch wenn es überhaupt nicht absehbar ist, wann das nächste Mal ein Urlauber Usedomer Boden betritt und seinen Koffer in der Ferienunterkunft auspackt, basteln die Eigenbetriebe im Hintergrund an kreativen Konzepten, wie die Gäste den Ort neu entdecken können.

Wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilt, geht es fernab von Hygiene- und Testkonzepten aktuell um das Lieblingsthema des Ostseebades: Familienfreundlichkeit. Kinderkurdirektorin Amelie zeigt eine Stationstafel des neuen Familien-Fitnesspfades, die vor dem „Haus des Gastes“ platziert wird. Unter dem Motto „Sport ist gesund, Bewegung hält fit und beides macht glücklich!“ können und sollen Familien an den sieben Stationen in Kürze aktiv werden. Wie es richtig geht, was es genau bringt sowie der Fitnessplan je nach Alter wird anschaulich auf den kniehoch aufgestellten Tafeln zu lesen sein.

„Amelie ging es bereits in ihrem Vorstellungsgespräch im April 2018 um Fitness. Sie wünschte sich damals die Durchführung einer Familien-Fitnessolympiade und konnte sich beim Seebadfest 2018 und 2019 bereits erfolgreich daran ausprobieren“, berichtet Eigenbetriebsleiterin Silvia-Beate Jasmand. Mit dem Familien-Fitnesspfad am „Haus des Gastes“ ist das Thema nun dauerhaft präsent im Ostseebad.

Jasmand zeigt einen der neuen „Spieltipps für unterwegs“, die das Kinderwegeleitsystem des Ortes ergänzen werden. „Langeweile auf dem Weg zum Strand oder Hafen soll bei den Kids in Karlshagen nicht aufkommen“, sagt sie. So gibt es an unterschiedlichen Plätzen bereits Spielelemente und Wissenswertes für Kurzweiligkeit auf den Wegen der Familien.

Neuer Fitnesspfad in Karlshagen

Von einer Station zur nächsten kann man sich nun die Zeit auch noch mit Spielanregungen wie zum Beispiel „Ich sehe was, was du nicht siehst“ verkürzen, Material braucht es dafür nicht. „Wir haben festgestellt, dass viele – oft einfache – Ideen von früher bei unseren Gästen sehr gut ankommen. Unser Kreidemalfestival ist der beste Beweis dafür. Retro statt digital könnte man fast sagen, dafür mit viel Spaß für alle Generationen“, so Silvia-Beate Jasmand.

Der Familien-Fitnesspfad und die neuen Spieltipps für unterwegs werden nun in Kürze durch die Kollegen des Wirtschaftshofes Karlshagen angebracht.

Nicht nur der Fitnesspfad und der Selfiepunkt sind neu. Vor Kurzem wurde am Ende des Hafens ein Liebesschlösserfisch angebracht. Verliebte können sich Schlösser besorgen, diese mit ihren Initialen gravieren lassen und dort anbringen. Solche Methoden gibt es bereits in großen Städten und mit ein bisschen Kreativität kann man seine Liebe zur Ostsee oder auch zur Gemeinde Karlshagen beweisen.

Von Hannes Ewert