Karlshagen: So geht es mit dem Hotelneubau weiter

Karlshagen

Wenn es nach dem Investor des Hotelneubaus in Karlshagen geht, könnte in den kommenden sechs Monaten das Projekt einen gewaltigen Schritt nach vorn machen. „Innerhalb der nächsten zwei Wochen wollen wir beide Grundstücke erwerben“, kündigt Richard Bernd Tenner, Generalbevollmächtigter der RRK Holding GmbH, auf Nachfrage an.

Zwei Grundstücke – zum einen geht es um die Fläche an der Ecke Dünenstraße/Strandstraße für das geplante Hotel (knapp 300 Betten), das als Drei-und Vier-Geschosser im Stil eines Kreuzfahrtschiffes für stolze 35 Millionen Euro errichtet werden soll. Zum anderen um die Wohnungen, vorrangig für die Mitarbeiter, die in der Straße des Friedens errichtet werden sollen. 40 Wohnungen sind geplant. Hinter beiden Vorhaben stehen die Leonwert Immobilien GmbH aus Potsdam und die RRK aus Grünheide. „Ich gehe davon aus, dass wir in einem halben Jahr die Baugenehmigung einreichen können“, so Tenner.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorausgesetzt, in der Juni-Sitzung der Gemeindevertretung geht das B-Plan-Verfahren mit dem Satzungsbeschluss durchs Ziel, womit verbindliches Baurecht geschaffen wird. „Die Kaufverträge sind verhandelt. Nun liegt es am Investor, beim Notar den Kauf zu besiegeln“, sagt Kerstin Teske, Verwaltungschefin im Nordamt.

Hotelgrundstück für knapp zwei Mio. Euro

Für die Hotelfläche musste der Investor noch tiefer in die Tasche greifen. Ein neues Verkehrsgutachten hatte nämlich ergeben, dass der Kaufpreis des Grundstücks von rund 1,5 auf knapp zwei Millionen Euro gestiegen ist. Tenner geht davon aus, dass mit dem Hotelbau „Mitte 2022“ begonnen werden kann. „Auch wenn wir im Baugewerbe gerade eine sehr komplexe Preisentwicklung haben und die Betriebe verunsichert sind“, so der Projektleiter.

Für den Bau kalkuliert er mit 26 Monaten. „Eineinhalb Jahre vor der Fertigstellung wollen wir mit dem Wohnungsbau in der Straße des Friedens beginnen, damit die Wohnungen rechtzeitig vor der Hoteleröffnung fertig sind“, so Tenner. Ferienwohnungen schließt er aus. „Es werden ausschließlich Mietwohnungen, die in erster Linie für unsere Mitarbeiter gebaut werden. Sollten weitere Kapazitäten vorhanden sein, werden wir die dem freien Wohnungsmarkt zur Verfügung stellen.“ Für das Projekt wurde der Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen B-Plan längst gefasst.

Einen Betreiber für das Hotel – mit Wellnessbereich, Schwimmbad, Geschäfte und Restaurants – gibt es noch nicht. Der Projektleiter schließt aber derzeit aus, dass eine renommierte Hotelkette das Karlshagener Familienhotel übernimmt. „In der Pandemie haben wir erlebt, dass viele renommierte Hotelketten ihre Häuser einfach abgestoßen haben. Privat geführte Häuser sind besser durch die Krise gekommen.“ Wahrscheinlicher sei, dass der Investor das Haus als Betreibergesellschaft „Hotel Karlshagen“ selbst an den Start bringt.

Von Henrik Nitzsche