Karlshagen: Straße des Friedens wird saniert

Karlshagen

In Karlshagen soll bis zum Jahr 2021 die Straße des Friedens saniert werden. Die Gemeinde lädt aus diesem Grund zu einer Einwohnerversammlung ein. Am Donnerstag, den 14.November um 19 Uhr, gibt es im Veranstaltungssaal des Haus des Gastes viele Informationen rund um das Vorhaben. Im Anschluss an die Ausführungen eines Planers aus Neuenkirchen bei Greifswald und Bauamtsleiter Manuel Schneider aus dem Nordamt, gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Die geschätzten Kosten für den gesamten Ausbau liegen bei rund zwei Millionen Euro.

Von Hannes Ewert