Karlshagen bekommt ab dem neuen Schuljahr eine neue Schulleiterin

Die Suche nach einer neuen Schulleitung für die Heine-Schule Karlshagen ist beendet. Da die derzeitige Schulleiterin Marlies Schönberg mit Ablauf des Schuljahres in den Ruhestand geht, wurde die Stelle neu ausgeschrieben. Wie in der Gemeindevertretung in dieser Woche bekannt wurde, wird die neue Schulleiterin Diana Labahn. Die gebürtige Usedomerin (Jahrgang 1977) arbeitet derzeit noch an einer Schule in Berlin und konnte sich deshalb am Mittwoch nicht persönlich in der Gemeindevertretung vorstellen. Sie setzte sich gegen sechs weitere Mitbewerber durch.

Von Hannes Ewert