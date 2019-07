Karlshagen

Er war verständlicherweise etwas aufgeregt, führte dennoch souverän durch die Gemeindevertretersitzung: Sven Käning, der neu gewählte Bürgermeister von Karlshagen, betrat am Donnerstagabend ungewohntes Neuland. Zum ersten Mal leitete er das politische Gremium in dem Ostseebad. Das Interesse war relativ groß. Im gut gefüllten „ Haus des Gastes“ hatten viele Karlshagener und Gäste Interesse, die neuen und alten Abgeordneten zu sehen. Sogar eine kleine Delegation aus der Partnergemeinde in Milstedt in Schleswig-Holstein kam nach Usedom, um dem Akt beizuwohnen.

Ex-Bürgermeister Christian Höhn dankte zunächst für die Arbeit aller Beteiligten in der vergangenen Amtsperiode und erklärte, dass einige Projekte im Ort angeschoben wurden, aber in der nächsten Amtszeit auch noch einige Probleme in der Gemeinde gelöst werden müssen. Er wünschte seinem Nachfolger alles Gute für die Amtszeit.

Nach der Sitzung kamen alle neuen Gemeindevertreter zum Gruppenfoto zusammen. Quelle: Amt Usedom Nord

Bei der Wahl des ersten und zweiten Stellvertreters des Bürgermeisters fiel die Wahl auf Daniel Telle und Wolfgang Hümer. Höhn konnte keine Mehrheiten für sich gewinnen, bleibt jedoch Gemeindevertreter. Im ersten und zweiten Durchgang hatte er jeweils vier Stimmen auf seiner Seite, jedoch immer acht Stimmen für Daniel Telle bzw. Wolfgang Hümer.

In den Amtsausschuss gehen neben Bürgermeister Sven Käning außerdem Wolfgang Hümer, Daniel Telle und Christian Höhn. Außerdem wurden der Bau- Sozial-, Umwelt- und Tourismusausschuss besetzt.

Als Mitglied in den Beirat für Tourismus, Freizeit und Destinationsmarketing der Usedom Tourimus GmbH wurde Christina Hoba vom Eigenbetrieb entsandt.

Käning hofft in den kommenden fünf Jahren auf eine konstruktive Zusammenarbeit, Gründlichkeit und Sachverstand bei allen Entscheidungen in der Gemeindevertretung.

Hannes Ewert