Karlshagener Grundschüler laufen in den Herbst

„Lauf in den Herbst“ hieß es jetzt für 150 Grundschüler von sieben Klassen der Heinrich-Heine-Schule in Karlshagen. Gelaufen wurde diesmal am Strand. Nach einer Erwärmung wurden die Rennen in den verschiedenen Altersklassen gestartet.

Für die Besten gab es diesmal Medaillen aus Holz, die die Schüler des Kurses Schulhaustechnik eigens für den Wettbewerb angefertigt hatten. Gewonnen haben Hanna Jaekel (1a), Elena Kunde (1b), Luise Schmelzer (2a), Pia Raschke (2b), July Schmieder (3.), Victoria Luise Haß (4a) und Mia Holtz (4b).

