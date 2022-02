Karlshagener Schüler feiern Patenschaft mit Trassenheider Kurverwaltung

Karlshagen

Zum Start in die Winterferien besuchte das Trassenheider Maskottchen Fiete am letzten Schultag die Kinder der Klasse 2b der Heinrich-Heine-Schule Karlshagen. Die Grundschüler waren ganz aus dem Häuschen und begrüßten Fiete voller Herzlichkeit. Klassenleiterin Tessa Tauscher überreichte an die Kurverwaltung und Fiete eine selbst gebastelte Collage mit Fotos und Handabdrücken der Kinder. Elena Kunde malte Fiete sogar ein Bild und überreichte es ihm persönlich.

„Nachdem die Weihnachtsgrüße noch als Videobotschaft gesendet wurden, war das Präsenztreffen vor den Winterferien ein interaktives Erlebnis für alle. Das Gruppenfoto bildete einen schönen Abschluss des Besuches“, berichtet Stefanie Pflock von der Kurverwaltung. Die Schulpatenschaft ist über den gesamten Grundschulzeitraum geplant.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ