Karlshagener Schüler feiern ihren Hausmeister Mario Rempfer

Karlshagen

Er konnte es eigentlich gar nicht fassen und war ziemlich gerührt: Mario Rempfer, Hausmeister der Heine-Schule in Karlshagen, wurde am Donnerstag während der traditionellen Weihnachtspause von Schulleiterin Marlies Schönberg für seine jahrelange Arbeit am Haus ausgezeichnet.

„Wir zeichnen jedes Jahr jemanden aus, der sich um das Gemeinwohl der Schule kümmert. Das sind Einrichtungen im Ort, Schüler oder auch Personen, die unmittelbar am Schulalltag beteiligt sind“, erklärt Schönberg. Mario Rempfer wurde nicht nur als engagierter und zuverlässiger Hausmeister ausgezeichnet, sondern auch als Vorsitzender des Schulvereins.

Marlies Schönberg verlieh ihm die Ehrenmedaille der Heinrich-Heine-Schule. „Wir danken ihm für seine Freundlichkeit, die täglich gute Laune, die Geduld, den Ideenreichtum, das offene Ohr, die Zuverlässigkeit, die Hilfe in Notfällen und das unermüdliche Wirken im Sinne unserer Schule als ehrenamtlicher tätiger Schulvereinsvorsitzender“, sagt sie. Die Schulleiterin bezeichnet ihren Hausmeister „als das Beste, was uns je passiert ist“.

Anschließend kamen die Schüler zusammen, um vom Buffet zu essen, welches die Eltern vorbereitet hatten. Vorher reihten sich die Schüler Klassenweise auf, um Weihnachtslieder zu singen.

Von Hannes Ewert