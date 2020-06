Karlshagener Schulaula bekommt ein Stockwerk obendrauf

Karlshagen

An der Heinrich-Heine-Schule Karlshagen auf Usedom haben am Donnerstag die Bauarbeiten für die Aufstockung der Schulaula begonnen. Bis zum Jahresende soll die Aula um eine Etage erweitert werden. Die Aufstockung erfolgt für den Hort, der gegenwärtig noch an zwei Standorten untergebracht ist – in der Kindertagesstätte und im ehemaligen Verwaltungsgebäude an der Hauptstraße.

Laut Bauamtsleiter Manuel Schneider liegen die Investitionskosten bei rund 600 000 Euro. „Wir bekommen eine Förderung in Höhe von 75 Prozent“, sagt Schneider. Die Räume sollen von den Hortkindern der 3. und 4. Klasse genutzt werden, wie Schulleiterin Marlies Schönberg informiert. Vorgesehen sind ein großer Raum, der teilbar ist, sowie zwei Gruppenräume.

Anzeige

„Für die Kinder ist es eine Entlastung, weil sie nicht mehr zur Hauptstraße laufen müssen“, so Marlies Schönberg. Der Hort könne so am Nachmittag zusätzlich weitere Räume der Schule nutzen. „Mit dem Hort im Haus können nun die Horterzieher und die Lehrer besser miteinander kommunizieren.“

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Henrik Nitzsche