Auszeichnung als gute, gesunde Schule

Eine Gruppe von Freiwilligen machte sich am Samstagmorgen auf den Weg in den Wald am Ortsausgang von Zinnowitz, um nach Müll zu suchen. Nach eineinhalb Stunden war die Arbeit getan: mehrere volle Säcke Abfall kamen zusammen. Als die Freiwilligen anschließend in die gesammelten Beutel schauten, staunten sie nicht schlecht.