„MV ist riesengroß. Ich kann es kaum glauben, dass wir gewonnen haben“, sagt Hanna Drews. Die zehnjährige aus Karlshagen weiß sich auszudrücken, auch in Englisch. So wie ihre Mitschüler von der 4a und b, die eigentlich auf der großen Schweriner Bühne hätten sein sollen und zwar im Goldenen Saal im Neustädtischen Palais.

Doch die Corona-Pandemie ließ die Fahrt in die Landeshauptstadt platzen, den Titel konnte den Karlshagener Heine-Schülern aber niemand streitig machen. Die beiden Klassen sind Landessieger bei den Grundschulen in der Kategorie Fremdsprachen geworden. „Eine Premiere an unserer Schule“, sagt Schulleiterin Marlies Schönberg, die in der Aula die kleinen Englisch-Asse ehrte.

Mit einem selbst gedrehten Video zum Thema Kinderrechte haben sie die Jury überzeugt. In „Children have rights“ (Kinder haben Rechte) widmen sie sich in kurzen Sketchen dem Recht auf Gleichheit, auf Privatsphäre, auf Spiel, Freizeit und Ruhe und gewaltfreie Erziehung. „Während des Drehs kamen immer wieder neue Ideen. Das hat großen Spaß gemacht“, sagt Hanna, die vor der Kamera eine Verkäuferin spielt, die sich gegen Diskriminierung wehrt.

Sketch vor antiker Vase

Mit einfacher englischer Sprache werden die Botschaften transportiert. „Das ist das Ergebnis unseres bilingualen Unterrichts in den Klassen 3 und 4. Wir packen Sachkunde und Englisch pro Woche in zwei Stunden zusammen“, berichtet Englischlehrerin Angelika Lange. Gut drei Wochen habe sie mit ihren Kolleginnen Marianne Wilde und Jelena Schellner sowie Florian Drews für die Videoproduktion gebraucht – mit Hilfe von Ilona Wendorf, Leon Jasper und Julie Adam vom Heine-Filmstudio. Die Szenen wurden vor einer grünen Leinwand gedreht.

Die Profis inszenierten den Hintergrund in mehreren Ebenen und ließen die Kinder so in einem Geschäft, in einem modernen Haushalt oder vor einem Briefkasten für die Kinderrechte eintreten. Dank virtueller Möglichkeiten wurde auch eine antike Vase platziert. „Das geht alles“, meint Ilona Wendorf, Chefin der schulinternen Filmemacher.

Zum Schluss jeder Szene wird von einem Schüler lautstark „Stop“ gerufen – „das war eine Idee von uns“, meint Iakovina Zugrav von der 4b. Der Lohn: „Die Jury überzeugte die Aktualität und die sprachliche Umsetzung. Die Dialoge wurden perfekt in Szene gesetzt. Das Video wurde mit hoher Professionalität gedreht“, zitierte die Schulleiterin aus der Begründung von Christine Kirchner, Landesreferentin für Schülerwettbewerbe. Den der Grundschulen Fremdsprache gibt es seit 1994. „Er zeigt jedes Jahr, wie die Schüler die Fremdsprache anwenden können. Die Ergebnisse von so einem Projekt sind nachhaltig. Ich hoffe auf viele weitere Nachahmer“, so Christine Kirchner.

Unnütz: 700 Euro teure Saftpresse

Und nicht nur Hanna, Iakovina und die anderen Viertklässler sind jetzt Preisträger, auch Paul Bäßler konnte strahlen. Warum eine 700 Euro teure Saftpresse eine der sinnlosesten Erfindungen ist, damit hat der Neuntklässler beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen „Solo“ abgeräumt.

Sein Videothema in Englisch widmete sich diesem Gerät. „Der Hersteller ist inzwischen pleite“, sagt der Karlshagener, der bei einem Youtuber auf die Saftpresse aufmerksam geworden ist. „Er macht Shopping-TV und stellt lustige Sachen vor“, so der Neuntklässler. In seiner schriftlichen „Bewerbung“ für den Wettbewerb widmete er sich dem Land Südafrika. Auch Paul nutzte das Know-how der hausinternen Kameracrew.

Von Henrik Nitzsche