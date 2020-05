Karlshagen/Ückeritz

„Das ist eine Katastrophe, schau hin, wir sind Himmelfahrt schon so gut wie ausgebucht“, sagt Gerold Vaske und zeigt auf den Bildschirm seines Rechners. Der Karlshagener spricht nur von den Buchungen in seinem Bike-Hotel in der Hugo-Elsner-Straße. Dazu kommen noch seine 13 Häuser mit insgesamt 24 Ferienwohnungen, die gegenwärtig wegen der Corona-Pandemie ohne Gäste sind. Die Vorbuchung sieht auch hier gut aus.

„Das Schlimme in dieser Zeit ist, dass die Perspektivlosigkeit von der Politik vorgegeben wird. Die Verhältnismäßigkeit ist nicht mehr gegeben, wenn man auf die niedrigen Infektionszahlen im Land schaut“, beklagt Vaske, der auch den Kletterwald Usedom am Forstamt Neu Pudagla betreibt.

Summa summarum hat er in der Saison um die 30 Mitarbeiter in Lohn und Brot. 16 Kollegen sind aktuell in Kurzarbeit, die der Hotelier auf 80 Prozent aufstockt. „Wir wollen unser Personal ja behalten“, so seine Begründung. Auf Studenten aus Litauen, Rumänien oder Polen, die das Team in den vergangenen Jahren in der Saison unterstützt haben, wird Vaske wohl 2020 verzichten müssen.

Verlust im sechsstelligen Bereich

„Bis Ende Mai haben wir in der Regel bereits einen sechsstelligen Betrag erwirtschaftet. Der ist unwiederbringlich verloren. Der beschlossene Fahrplan von der Landesregierung ist unsinnig, weil er uns auf Usedom nichts bringt. Wir brauchen eine schnelle Öffnung der Ferienwohnungen für Gäste aus der Bundesrepublik. Möglichst noch vor Himmelfahrt, am besten ab 19. Mai. In den Ferienwohnungen sind die Gäste doch für sich. Die Menschen warten und hoffen noch.“ Schwerin hat ab 11. Mai Lockerungen für Hotels und Restaurants in Aussicht gestellt. Weitere Maßnahmen zur Lockerung seien von der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen abhängig.

„Von den jetzt in Phase eins der Lockerungen erwarteten Dauercampern und Zweitwohnungsbesitzern haben wir hier im Inselnorden gar nichts“, meint Max Vaske. Der 23-Jährige ist wie sein Vater in der Unternehmensleitung. „In Karlshagen gibt es 36 Dauercamper, knapp 800 Zweitwohnungsbesitzer haben wir im Inselnorden. Die Maßnahme ist unsinnig. Wenn wir unsere Strandbar auf dem Karlshagener Campingplatz öffnen und die Gäste pro Tag 15 Euro dalassen würden, rechnet es sich immer noch nicht“, sagt der Junior.

Für ihn sind Zuschüsse und Kredite in der Corona-Krise keine Lösung. „Wir brauchen eine verantwortungsvolle schrittweise Öffnung des Tourismus mit durchdachten Konzepten. Man sollte der Tourismusbranche auch den Raum geben, sich selbst zu helfen und den Bürgern etwas zutrauen“, sagt Max Vaske. Auch die Karlshagener haben auf die Soforthilfen vom Land gehofft und Anträge gestellt – zweimal 15 000 Euro, einmal 9000. „Nach vier Wochen haben wir immer noch keinen Cent gesehen. Das ist frustrierend. 15 000 Euro brauchen wir allein bei unseren Niedrigenergiehäusern, um die Abschläge für den Strom zu bezahlen“, so Gerold Vaske.

40 Liter Desinfektionsmittel geordert

Für den Fall der Öffnung seien die Bereiche hygienisch gerüstet: „Wir haben zwölf Desinfektionsspender und 40 Liter Desinfektionsmittel angeschafft. Unsere Empfangsbereiche sind mit Plexiglasscheiben ausgestattet. Das gilt auch für den Kletterwald“, so Vaske.

Der sollte Anfang April eröffnet werden. „Das Ostergeschäft hätten wir gerne mitgenommen“, sagt Geschäftsführer Sebastian Brose und beklagt: „Bis 31. Juli haben wir 90 Prozent Stornierungen bei Gruppenfahrten.“ Schulklassen seien gerade in der Vor- und Nachsaison das „täglich Brot“ gewesen, so Brose. Dank der IAPA, dem Dachverband für Abenteuerparks und Hochseilgärten, gebe es nun einen Maßnahmenplan für Hygiene- und Schutzvorrichtungen im Wald. Brose: „Es bestand die Angst, dass diese Branche in Corona-Zeiten vergessen wird.“ Zu den Maßnahmen gehören kontaktloses Bezahlen, Hinweise zum Umgang mit dem Gast beim Gurtan- und -ablegen sowie das Nutzen der Handschuhe.

Nur mit Touristen aus MV sei der Park kaum zu führen. Mit minimaler Besetzung würden die Fixkosten pro Tag bei 600 Euro liegen. „Maximal ist da noch ein Wochenendgeschäft drin. Aber planen ist in diesen Zeiten schwierig“, so der Geschäftsführer. Deshalb fordert Gerold Vaske von der Landesregierung „Termine, die wir den Gästen kommunizieren können. Unsere Mitarbeiter wollen loslegen, sie sind geil auf Arbeit!“

Von Henrik Nitzsche