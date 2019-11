Schwerin

Die Karneval-Saison beginnt am 11. November um 11.11 Uhr – auch in Mecklenburg-Vorpommern. In Anklam wollen die Narren dann auf dem Marktplatz die fünfte Jahreszeit einläuten. Bürgermeister Michael Galander werde symbolisch die Schlüsselgewalt an die Karnevalisten übergeben, sagte Landeskarneval-Präsident Lutz Scherling. Gastgeber ist der Anklamer Carneval Club ( ACC).

Von 10 bis 14 Uhr wollen dessen Narren auf dem Marktplatz für Stimmung sorgen und den Ober-Karnevalisten des Landes einen gebührenden Empfang bereiten. Auch in anderen Städten werden Karneval-Fans erwartet, die bis Aschermittwoch die Regentschaft übernehmen wollen, darunter in Schwerin, Neubrandenburg und Greifswald.

