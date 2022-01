Zinnowitz

Zwischen diesen beiden Bildern liegen eigentlich Welten. Auf der einen Seite tanzen Mädchen und Jungen auf der Zinnowitzer Konzertmuschel – sie lachen, tanzen und haben jede Menge Spaß miteinander. Sie gehören dem Carneval Club Zinnowitz (CCZ) an und nennen sich die Miniprinzengarde. Der Karnevalsauftakt am 11.11.2019 war ihr letzter großer Auftritt vor vielen Zuschauern. Dicht gedrängt standen diese im Publikum und applaudierten als der Auftritt vorbei vor.

Applaus haben die Jungen und Mädchen schon lange nicht mehr gehört. Dass der Auftritt der vorerst Letzte für lange Zeit sein wird, ahnte damals noch niemand. Immer vorne weg und praktisch der „Vortänzer“ in der Gruppe: Bernd-Dieter Neumann. Der heute 60-Jährige ist seit seinem 18. Lebensjahr beim Karneval aktiv und kümmert sich in Zinnowitz unter anderem um die Tanzausbildung.

Karnevalskostüme sehen kein Tageslicht mehr

Und dann gibt es das andere Foto von Bernd Dieter Neumann: er sitzt in seinem Wohnzimmer und hält betrübt die Karnevalskostüme in die Kamera. „Dort drüben liegt meine Tanzuniform und hier die Polizeiuniform“, erklärt er stolz. Für die Kamera holte er die edlen Stücke aus dem Schrank. „Aber bitte nur vorsichtig anfassen – am besten noch mit ,Sie’ ansprechen“, sagt er.

Eigentlich holt er die nur noch raus, um sie mal zu entstauben. Unter den Jecken herrscht bundesweit seit knapp zwei Jahren Katerstimmung. „Manche Kinder habe ich seit Ausbruch der Corona-Pandemie nicht mehr gesehen. Damals waren sie noch im Kindergarten und kommen heute in die zweite Klasse. Ihnen fehlt einfach das Vereinsleben so sehr“, sagt er.

Der Miniprinzengarde vom Carneval Club Zinnowitz bringt Neumann das Tanzen bei. Quelle: Hannes Ewert

Im Januar wäre eigentlich Probezeit

Eigentlich würde sich Neumann in diesen Tagen beinahe täglich in den Proberäumen aufhalten, um die Tänze der Miniprinzengarde einzustudieren. „Proben können wir nicht. Karneval mit Abstand und Maske ist leider nicht der Karneval, den wir kennen. Ich habe gehört, dass Karnevalsvereine schon aufgeben mussten, weil ihnen einfach die Veranstaltungen fehlen, um finanziell überleben zu können“, erklärt er.

Mit derzeitigen Regelungen wie 2G oder auch 2G plus könne man keine Karnevalsabende durchführen. „Ein Großteil läuft ehrenamtlich, aber wichtige Bausteine sind die Sicherheitsleute, die Technik, der DJ und so weiter. Und wenn sich der Abend wirtschaftlich nicht rechnet, kann man so etwas nicht machen“, erklärt er.

Seit dem 18. Lebensjahr beim Karneval

1978 kam Bernd-Dieter Neumann über einen glücklichen Umstand zum Karneval. „Ich war Türsteher eines Clubs in Berlin-Köpenick und an dem Karnevalsabend fiel ein Mann im Elferrat krankheitsbedingt aus und sie fragten mich, ob ich spontan mitwirken möchte. Und schon saß ich dort oben auf dem Podium“, erzählt er und lacht.

Der Posten gefiel ihm und mehr und mehr tauchte er in die Szene ab. Neumann etablierte sich zum Tänzer, war auch damals beim Ballett. „Ich war Tanzoffizier beim Karneval und konnte mal einen Spagat – heute ist dies aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr möglich“, sagt er.

Karneval macht Spaß – aber nur mit Menschen

„Karneval macht mir unheimlich Spaß, aber ein Verein lebt vom Miteinander, von den Proben, von den Auftritten und den Festen“, sagt er. Und alles sei in dieser Zeit nicht möglich. „Mich fragen die kleinen Kinder immer wieder, wann es endlich wieder losgeht. Ich kann ihnen leider keine Antwort geben, was mich natürlich sehr betrübt.“ Seine Hoffnung ruhen darauf, dass es im Herbst vielleicht besser wird. „Es gibt schon Kinder, die gar nicht mehr wiederkommen, weil sie einfach nicht trainieren können.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer haben die Jungen und Mädchen der Miniprinzengarde allerdings noch: im Sommer wollen sie bei „Usedom tanzt“ in Ückeritz und Karlshagen auftreten. „Die Kleinen wollen auch mal wieder den Applaus der Zuschauer hören. Eigentlich wissen sie gar nicht mehr wie sich das anfühlt.“

Allerdings müsste mit dem Training dann völlig von vorne begonnen werden. „Die Kleinen haben die Tänze schon wieder längst verlernt. Im vergangenen Sommer habe ich mal auf dem Hof an der frischen Luft trainiert, aber ein Dauerzustand kann das nicht werden.“

Kein Präsidententreffen auf Usedom

Dieses Jahr wird es die dritte Karnevalssession, die sowohl geräuschlos verlief als auch vollkommen geräuschlos enden wird. Das Präsidententreffen in Zinnowitz fällt genauso aus wie der Karneval in Ückeritz. „Man trifft sich manchmal noch in der Vorstandsrunde und das wars. Mehr ist Karneval in Zeiten von Corona nicht mehr“, so Neumann.

Er hofft, dass er wenigstens in diesem Jahr wieder mit seiner Miniprinzengarde auftreten darf.

Von Hannes Ewert