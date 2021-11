Zinnowitz

Auch in diesem Jahr müssen sich die Karnevalisten auf einen anderen Karnevalsauftakt auf der Insel Usedom einstellen. Statt großer Partys gibt es vielerorts nur eine Light-Version. Die OZ gibt einen Überblick, was die Jecken wo auf der Insel genau geplant haben.

Kein Bettenball in Zinnowitz

In der Gemeinde Zinnowitz eröffnen die Mitglieder des Carnevalsclubs Zinnowitz e.V. die neue Karnevalssession pünktlich am 11.11 um 11.11 Uhr an der Kurmuschel Zinnowitz. Alle Zinnowitzer, Insulaner und Gäste sind zum Feiern aufgerufen, um so gemeinsam mit den Jecken vom CCZ, etwas Spaß und Farbe ins triste Novembergrau zu bringen.

Der Bettenball, welcher immer am Wochenende nach der offiziellen Eröffnung der Karnevalssession stattfindet, muss in diesem Jahr leider ausfallen. „Der Bettenball gehört schon seit vielen Jahren zu den kostenintensivsten Veranstaltungen unseres Vereins“, erklärt Vizepräsident Frank Köhler.

Ob die Ausgaben für das Personal, die Sicherheitsleute oder der Einkauf für Getränke und Essen – um solch ein Event auf die Beine zu stellen, gehört ein gewisses Risiko dazu. „Sollten wir eine 3G-Veranstaltung machen, können wir die Kosten durch die Eintrittspreise und Einnahmen nicht ausgleichen. Bei einer 2G-Veranstaltung kann es sein, dass wir dadurch einige ungeimpfte Karnevalisten ausschließen und kommen dann nicht auf unsere Kosten“, erklärt er. Und die Eintrittspreise sollen nicht in unbezahlbare Höhen steigen. „Dann kann sich den Bettenball kaum noch jemand leisten.“

Ein völlig überforderter Pfleger stand im Mittelpunkt der traditionellen Bettennummer beim Zinnowitzer Bettenball. Dieses Jahr wird es keinen Bettenball geben. Quelle: Henrik Nitzsche

Deswegen habe sich der Verein darauf verständigt, den Bettenball in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Was im kommenden Frühjahr passiert, ist noch völlig offen. „Wir bemühen uns, dass wir einen Rentnerfasching organisieren, aber versprechen kann man in der aktuellen Lage gar nichts“, sagt er. Inwieweit im kommenden Jahr das landesweite Präsidententreffen in Zinnowitz am Aschermittwoch stattfinden kann, ist auch noch völlig offen. „Wir sind aber gewillt, unbedingt etwas zu veranstalten“, so Köhler.

Ückeritzer nehmen Bürgermeister den Rathausschlüssel ab

In der Gemeinde Ückeritz wird Bürgermeister Axel Kindler von den Karnevalisten symbolisch am Samstag entmachtet. Um 11.11 Uhr laden die Karnevalisten vor das frisch sanierte Gebäude neben der Ostseeschule ein und bieten ein kleines Programm „Wir werden danach nur intern zusammenkommen. Aktuell planen wir aber eine große Party für den Februar. Ob es dann möglich sein wird, ist eine andere Frage“, erklärt Lisa Brose vom Verein. Das Thema der diesjährigen Session wird am Samstag bekannt gegeben.

Mehr als 500 Gäste kamen beim Karneval in Ückeritz immer in der Sporthalle zusammen. Ob im Februar gefeiert werden kann, ist noch fraglich. Quelle: Hannes Ewert

Loddiner feiern Jubiläum mit einem Umzug durch den Ort

In Loddin starten die Männer und Frauen mit einem Umzug durch den Ort in die närrische Jahreszeit. „Anlässlich unseres 40. Jubiläums werden wir die fünfte Jahreszeit mit einem Umzug durch Loddin und Kölpinsee einläuten“, berichtet Mandy Schmurr vom Loddiner Karnevalclub. Am 12.11 um 12.11 Uhr startet der Umzug am Parkplatz Kölpinsee. Gegen 14 Uhr wollen die Jecken am Haus des Gastes in Loddin ankommen und dann symbolisch den Schlüssel des Rathauses entgegennehmen.

Ein Foto aus alten Zeiten: Karneval in Ückeritz auf Usedom. Quelle: Hannes Ewert

Für die Veranstaltungen im Februar sieht Mandy Schmurr eher Schwarz. „Wenn wir den Saal nicht komplett bestuhlen können, lohnt sich der Abend einfach nicht“, erklärt sie. Die 2G-Regel, dass nur geimpfte und genesene Gäste kommen dürfen, wollen sie aus heutiger Sicht nicht anwenden. „Mir tun vor allem die Kinder leid, denn sie dürfen schon seit Ewigkeiten nicht mehr öffentlich auftreten. Das Vereinsleben leidet sehr darunter und es wird sicher schwierig, die Jungs und Mädchen danach wieder zu aktivieren“, so Schmurr.

Karlshagen sagt große Sause in der Turnhalle ab

In Karlshagen sagen die Jecken ihre große Feier am Samstag in der Turnhalle ab. „Der Karneval muss aufgrund der steigenden Zahlen leider abgesagt werden. Grund dafür ist, dass unsere Gäste geimpft, genesen oder aufgrund aktuellen Regelungen einen PCR-Test vorlegen müssten und das möchten wir unseren Gästen nicht zumuten“, heißt es auf der Facebook-Seite des Vereins.

Die große Feier in der Turnhalle wird es in diesem Jahr in Karlshagen nicht geben. Quelle: Henrik Nitzsche

Den sogenannten „Sturm auf das Rathaus“ wollen sich die Karnevalisten dennoch nicht nehmen lassen. Am Samstag heißt es vor dem Haus des Gastes „Karlshagen Helau“, wenn Bürgermeister Sven Käning den Schlüssel abgeben muss.

Peenemünder prosten anderen Vereinen aus der Ferne zu

In Peenemünde bleibt es am 11.11 um 11.11 Uhr sehr ruhig. Ob zum Abschluss der Session eine Party in der Peenemünder Zwiebel steigt, ist aufgrund der derzeitigen Corona-Situation noch offen. Über die sozialen Kanäle wollen sich die Jecken aber zum Karnevalsauftakt zuprosten.

Maskenball in Heringsdorf fällt auch aus

In Ahlbeck stellen sich die Karnevalisten am Donnerstag zur gewohnten Zeit um 11.11 Uhr vor das Rathaus und nehmen der Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) den Rathausschlüssel ab. Wie Vereinsvorsitzender Bernd Kellermann auf Nachfrage informiert, wird es in diesem Jahr keinen Maskenball im Heringsdorfer Kaiserbädersaal geben.

In Ahlbeck wurde der Karneval immer groß gefeiert. Dieses Jahr fällt die große Sause nochmal aus. Quelle: Hannes Ewert

„Es dürfen nur 200 Menschen rein – vom DJ bis hin zum Personal hinter dem Tresen“, erklärt Kellermann. Das ist zu wenig für eine Karnevalsveranstaltung. Das heißt im Klartext: Mit nur etwas mehr als 100 zahlenden Gästen lässt sich kein Karneval feiern. „Das ist sehr schade für die Miniprinzen, denn diese üben schon seit zwei Jahren immer mal wieder für ihre Auftritte und wollen endlich mal öffentlich auftreten“, so Kellermann. Eine Option haben sie allerdings nun bekommen – auf dem Weihnachtsmarkt des Ortes dürfen sie zeigen, was sie können.

Schlüsselübergabe und Erbseneintopf in Usedom-Stadt

In der Stadt Usedom laden die Karnevalisten am 11.11. um 11.11 Uhr auf den Marktplatz Usedom ein. Nach der Schlüsselübergabe und einer kleinen Tanzeinlage der Funkengarden lädt der Verein zum traditionellen Erbseneintopf aus der Gulaschkanone ein. Diese ist nach Angaben des Vereins vom Chef persönlich gekocht.

Narrennacht in der Wolgaster Baustraße

Der Wolgaster Partyveranstalter Max Kirschstein lädt am 27. November (Samstag) zur Narrennacht in die Wolgaster Baustraße ein. Ab 20 Uhr legt ein DJ in der Sporthalle auf und sorgt für gute Stimmung. Der Eintritt nur für geimpfte oder genesene Gäste (2G). Am Eingang wird dieser Nachweis kontrolliert.

Die Eröffnung der Karnevals-Session in Wolgast wurde immer auf dem Rathausplatz gefeiert. In diesem Jahr bleibt es stumm. Quelle: Tilo Wallrodt

Faschingsclub Wolgast sagt alle Events ab

Der 1. Faschingsclub Wolgast e.V. teilt über seine Facebook-Seite mit, dass sämtliche Veranstaltungen zum Auftakt der Karnevals-Session abgesagt sind. Auch die Novemberveranstaltung fällt ins Wasser.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es ist uns mit derzeitigem Stand nicht möglich eine Veranstaltung durchzuführen. Die Unsicherheiten, Auflagen etc. sind einfach zu groß“, heißt es auf der Seite.

Von Hannes Ewert