Insel Usedom/Wolgast

Tanzen mit Maske? Schunkeln mit Abstand? Feiern ohne Alkohol? So könnte eine Karnevalsveranstaltung in der Corona-Pandemie über die Bühne gehen. Wenn es nach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) geht, sollte der Karneval bundesweit komplett ausfallen.

Keine Umzüge, keine Rathauserstürmung, kein Konfetti und keine tanzenden Funken – das wollen sich die Jecken in Vorpommern nicht nehmen lassen. Wir haben uns in den Vereinen umgehört. „Der Karneval kann doch nicht einfach ausfallen. Das ist ein Kalendertermin. Wir lassen nicht zu, dass die fünfte Jahreszeit abgesagt wird“, meint Peter Günther, 1. Vorsitzender des Peenemünder Carnevalsklubs. Ihren Schlachtruf „Hussassa – fass die Sau!“ wollen sie definitiv im November rufen. Eine Veranstaltung in der „Zwiebel“ schließt Günther aber aus – „unter den jetzigen Bedingungen mit den Auflagen können wir das nicht leisten“. Deshalb denken die Peenemünder Narren am 11.11. über eine digitale Variante nach. „Wir gucken, was machbar ist. Ein Programm wird es auf jeden Fall geben“, kündigt Günther an.

Anzeige

Rathaus-Erstürmung mit kleinem Programm

Bei den Nachbarn in Karlshagen wird es im November wohl keine Veranstaltung in der Sporthalle geben. „Da sind die Auflagen viel zu groß. Mit 20 bis 50 Leuten brauche ich nicht in der Turnhalle zu sitzen. Wir bereiten uns aber komplett vor, sollte es doch noch möglich sein“, meint der Chef des Vereins, Martin Aselmann. Sie wollen stattdessen die Rathauserstürmung – Haus des Gastes – in diesem Jahr etwas größer gestalten. „Wir planen ein kleines Programm. Im Freien dürfte die Veranstaltung ja genehmigt werden“, hofft der 38-Jährige, der hinter sich rund 60 Mitglieder weiß.

Weitere OZ+ Artikel

Nachthemden und Schlafanzüge, Nachtwäsche, Geschichten rund ums Bett in einer glitzernden Fritz-Sdunek-Halle – das macht den legendären „ Bettenball“ in Zinnowitz aus. Bleibt der lustige Fummel diesmal im Schrank? „Noch ist der Bettenball am 21. November nicht abgesagt. Die Tanznummern werden schon geprobt. Allerdings hält sich mein Optimismus in Grenzen“, sagt Christian Koch, Vorsitzender vom Carnevalsclub Zinnowitz. „Sollten die aktuellen Auflagen noch bestehen oder verschärft werden, macht das doch keinen Sinn. Ein Bettenball mit Abstandsregelung beim Tanzen, das funktioniert nicht.“

Was wird mit Landespräsidententreffen?

Eine Absage würde die Zinnowitzer hart treffen. „Meist war der Saal ausverkauft mit 500 Besuchern. Die Einnahmen fehlen uns natürlich“, so Koch. Den Schlüssel fürs Rathaus wollen sich die Narren aber am 11.11. definitiv holen. „Das gehört doch dazu“, meint der Vorsitzende, dessen Blick bereits in den Februar 2021 geht. Das Ostseebad ist Ausrichter des Landespräsidententreffens. Sämtliche Vereine aus MV sollen im Herbst angeschrieben und eingeladen werden.

Während viele Vereine auf Usedom noch hoffen, haben die Wolgaster Jecken eine Entscheidung getroffen. „Wir sagen den Fasching komplett ab. Das gilt für die Rathauserstürmung am 11.11. wie auch für unsere Veranstaltung in der Turnhalle in der Baustraße“, sagt Steffen Schröter, Chef des 1. Faschingsclubs Wolgast. Er begründet das mit der Planungsunsicherheit, hohen Hygieneauflagen und dem finanziellen Risiko.

In diesem Jahr wird es im November vor dem Wolgaster Rathaus keine närrischen Einlagen geben. Quelle: Tom Schröter

„Bei einer Ein-Drittel-Belegung würden wir gerade mal 70 bis 80 Leute in den Saal bekommen. Dann darf nicht getanzt und gefeiert werden. Das bringt nichts. Unser Verein besteht seit 1988. Eine Absage gab es noch in keinem Jahr. Nicht mal die Wende hat das geschafft. Da musste erst Corona kommen. Das ist schon bitter. Finanziell ist das Jahr eine Katastrophe. Uns ist alles weggebrochen. Wir hatten immer Stände beim Usedom-Marathon oder Erdbeerfest, da ist ein bisschen Geld in die Vereinskasse gekommen. Kleinere Auftritte kamen bei Familienfeiern dazu. Alles wurde abgesagt“, so Schröter.

Saal und DJ sind noch gebucht

Die Ahlbecker Narren wollten ihre Damen zur Saison mit neuen Jacken ausstatten. „Dafür haben wir 7000 Euro eingeplant. Wenn die Veranstaltung im November ausfällt, müssen wir das wohl auf das nächste Jahr verschieben“, sagt Bernd Kellermann, Präsident des Ahlbecker Karneval Klubs. Noch sind Saal und DJ für den 14. November gebucht. Seit einigen Jahren laden die Ahlbecker das närrische Volk in den Heringsdorfer Kaiserbädersaal ein. „Das ist unser Höhepunkt. Alles hängt aber in der Luft“, meint Kellermann.

Nach dem Sommer wollen die Mitglieder mit den Proben beginnen. „Das brauchen wir, um nicht als Club auseinanderzufallen. Wir haben mittlerweile drei Tanzgruppen. Besonders die Kleinen wollen ja auch auftreten“, so Kellermann, der Jahr für Jahr mit seinen Mitstreitern vor das Ahlbecker Rathaus gezogen ist, um zu Beginn der fünften Jahreszeit den Rathausschlüssel zu erobern.

Im November sind die Loddiner Karnevalisten nur alle fünf Jahre bei einem Umzug unterwegs gewesen. „Das war in diesem Jahr sowieso nicht geplant. Wir sind im Februar 2021 am Start, wenn man uns lässt. Dazu gibt es bald Gespräche mit unseren Gastgebern vom Hotel Seerose“, sagt Präsidentin Ramona Brieger. Vorgesehen sind zwei Veranstaltungen für Erwachsene und ein Kinderfasching.

In Lassan wurde die Karnevalssaison abgesagt. Allerdings hatte das nichts mit Corona zu tun. Weil das örtliche Schützenhaus saniert und erweitert wird, fehlte es den Jecken an der passenden Räumlichkeit.

Von Henrik Nitzsche