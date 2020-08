Karniner Brücke: Neue Hoffnung für Südanbindung auf Usedom

Karnin

75 Jahre nach Sprengung der Karniner Brücke und damit der Eisenbahnstrecke vom Festland in den Süden Usedoms haben engagierte Bürger der Insel sowie Vertreter des Deutschen Bahnkunden Verbandes ( DBV) und des Fahrgastverbandes Pro Bahn die Forderung nach einem Wiederaufbau der Verbindung nachdrücklich erneuert.

Der Pro Bahn-Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann und der Pro Bahn-Landesvorsitzende Marcel Drews erklärten, sich auf Bundes- und Landesebene intensiv für das Bahnprojekt einzusetzen. Sie seien zuversichtlich, dass die südliche Bahnanbindung zur Insel Usedom realisiert werden kann, auch wenn diese nicht im aktuellen Bundesverkehrswegeplan berücksichtigt wurde. Die Ortsumgehung Zirchow zeige gerade, dass ein Bauprojekt auch ohne Bestandteil des Bundesverkehrswegeplanes zu sein umgesetzt werden könne.

Anzeige

Dasselbe treffe auf die Bahnstrecke Rostock-Berlin zu, so Marcel Drews. Karl-Peter Naumann erwähnte drei Aspekte, die für einen wirtschaftlichen Betrieb der Südanbindung notwendig wären. „Erstens: Wir brauchen die Direktanbindung an Berlin. Zweitens: Wir brauchen eine Kurve nach Anklam. Und drittens: Wir brauchen den Güterverkehr.“ Mit der sogenannten Nordkurve ließe sich ein interessanter Binnenverkehr realisieren, der als Rundkurs über die Insel von und nach Anklam möglich wäre. Das würde zusätzliche Fahrgäste generieren und die Strecke rentabler machen, so Naumann.

Weitere OZ+ Artikel

Zweigeteilte Züge von Berlin

Eine wichtige betriebswirtschaftliche Überlegung könnte sein, im Winter von Berlin zweigeteilte Züge bis Ducherow fahren zu lassen. Danach würde der eine Zugteil nach Stralsund weiterfahren und der zweite auf die Insel Usedom. Vorteil dieser Variante wäre, dass die Streckenbenutzungskosten nur einmal anfielen. Sie werden pro Zug berechnet.

Mit Sorge blicken die Bahnexperten auf den Bau des Swinetunnels und den Containerhafen in Swinemünde. „Die Bedrohung ist real“, findet Naumann. „Ein großer Teil des Verkehrs und der Fracht von dort wird in das westliche Deutschland gehen. Wenn man es schafft, nur die Hälfte der Container auf die Schiene zu bringen, wäre viel erreicht“, ist er überzeugt. Er schlägt vor, bei Garz ein Terminal für das Umladen der Container vom Lkw auf die Schiene zu bauen. Sorgen von Anwohnern hält er entgegen: „Ein moderner Güterzug ist leise dank der Flüsterbremsen.“

Bundesmittel für Südanbindung

Sein Verbandskollege Marcel Drews weist darauf hin, dass der Bund am Jahresanfang ein Klimapaket beschlossen hat, das eine Anhebung der Finanzhilfen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes von bisher 332 Millionen Euro auf 665 Millionen Euro im Jahr 2020 und auf eine Milliarde Euro ab 2021 vorsieht. Eine weitere Erhöhung sei 2025 auf dann zwei Milliarden Euro vorgesehen. Damit stünden dem Land Mecklenburg-Vorpommern Bundesmittel zur Verfügung, die unter anderem für die Reaktivierung der Südanbindung Usedoms verwendet werden könnten.

Nun warten die Pro Bahn-Vertreter wie auch die Usedomer Eisenbahnfreunde gespannt auf die vom Land finanzierte Vorentwurfsplanung, die Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) vorantreibt. Seine Sprecherin Renate Gundlach sagte dazu: „Das Land hält die zweite Bahnanbindung auf die Insel Usedom für ein wesentliches Verkehrsprojekt.“

Dr. Günther Jikeli, Vorsitzender der Usedomer Eisenbahnfreunde, freute sich, dass am Wochenende etliche Aktive des Vereins und viele Gäste nach Karnin kamen, um die Forderung nach einem Wiederaufbau zu untermauern. Es hätte rund 170 Anfragen für eine Hubbrücken-Führung gegeben, aufgrund der Corona-Auflagen aber nur acht Führungen mit insgesamt 40 Teilnehmern. Zudem bescherte der Brückentag den Usedomer Eisenbahnfreunden sechs neue Mitglieder.Wie der Vereinschef bei einer Boots-Besichtigungsfahrt betonte, würde die Trasse der neu zu bauenden Strecke wohl durch das jetzige Hubteil führen. Auf der südlichen Seite des Peenestromes würde dann eine Klappbrücke für die Schifffahrt errichtet. Jikeli, scheint es, sieht alles schon vor sich.

Von Dietmar Pühler