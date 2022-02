Karsten Kruse aus Wolgast liebt seine Pferde

Wolgast

Der Wolgaster Karsten Kruse ist in der Stadt am Peenestrom und darüber hinaus bekannt. Seit frühester Kindheit ist der heute 62-Jährige mit dem Umgang von Pferden vertraut. Sein Vater Fritz legte sich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg einen Landauer zu, der inzwischen etwa 100 Jahre alt ist, aber immer noch treu seinen Dienst versieht.

Gern spannt Karsten Kruse, ebenso wie zu früherer Zeit sein Vater, auf Anfrage seine Schimmel an, um Paare bei Hochzeiten und zu besonderen Jubiläen von A nach B zu kutschieren. Auch in Ahlbeck, Anklam, Stralsund, Greifswald und Neubrandenburg war Karsten Kruse schon im Einsatz, wobei er in solchen Fällen Pferd und Kutsche verlädt.

Seine insgesamt vier Schimmel, die sowohl im Gespann laufen als auch regelmäßig geritten werden, grasen ansonsten auf der Koppel am Dreilindengrund, wo sie Spezialfutter, eine Mineralstoffmischung sowie Hafer und Heu bekommen. Hier hält der gelernte Schlosser auch fünf Kühe, die den Rasen immer schön kurz halten.

Von Tom Schröter