Karsten Olthoff: Ohne ihn geht in der Peenemünder Phänomenta gar nichts

Wer in der Peenemünder Phänomenta Karsten Olthoff sucht, der sollte direkt in die Werkstatt gehen. Hier ist das Reich des 54-Jährigen, der seit 21 Jahren in der Ausstellung der physikalischen Wunder und Phänomene beschäftigt ist. Der Vater von vier Kindern (16 bis 36 Jahre) ist Meister für Heizung und Sanitär. Gelernt hat er bei seinem Vater in der Firma in Gützkow. Danach war er bei Richter-Haustechnik in Zinnowitz beschäftigt, es ihn nach Peenemünde zog. Hier kann er kreativ sein. „Wenn es um Technik geht, bin ich schon ein Allrounder“, sagt Olthoff.

Seine zweite Leidenschaft sind Oldtimer. Aktuell baut er gerade einen Opel Kadett auf, den seine jüngste Tochter bekommen soll. Das älteste Exemplar, was der Mahlzower mal fuhr, war ein 311er Wartburg. „Für mich ist das Schrauben an alten Fahrzeugen Entspannung“, sagt Olthoff. Wenn die Familie verreist, dann geht es meistens nach Kroatien. Warum? „Dort regnet es nur ganz selten und die Landschaft ist einfach wunderschön“, sagt Olthoff.

Von Henrik Nitzsche