Karsten Schönfeldt ist neues Gemeindeoberhaupt von Katzow

Katzow

Die Gemeinde Katzow hat einen neuen Bürgermeister: Der bisherige Stellvertreter Karsten Schönfeldt wurde aus den Reihen der Gemeindevertreter auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung am Montag in das Amt gewählt. Die Entscheidung fiel einstimmig. Die Entscheidung war notwendig geworden, da sich auf die Ausschreibung zur Wahl des Bürgermeisters niemand als Direktkandidat beworben hat.

Karsten Schönfeldt hatte seit seit dem Tod des Katzower Bürgermeisters Norbert Labahn Ende August vergangenen Jahres in der Funktion des Bürgermeisters amtiert. Der 57-Jährige gehört seit elf Jahren der Gemeindevertretung an und sechs Jahre lang Stellvertreter. Seine neue 1. Stellvertreterin ist Diana Cornelius, 2. Stellvertreter wurde Klaus-Peter Hein. Als Nachrückerin für Karsten Schönfeldt gehört nun auch Elke Peters mit zum Gemeinderat. Sie war bereits als sachkundige Bürgerin in die Aussschussarbeit involviert.

Sanierung alter Klassenräume

Nach den Worten von Bürgermeister Karsten Schönfeldt ist der Haushalt der Gemeinde zwar noch nicht beschlossen, dennoch stehen für dieses Jahr vor allem Sanierungs- und Werterhaltungsmaßnahmen im Fokus. „Wir wollen im ehemaligen Schulgebäude die drei alten Klassenräume sanieren. Sie werden bislang als Tagungsraum für die Gemeindevertretung, als Kursraum für Pilates und für private Feiern genutzt. Geplant ist, im ersten Bauabschnitt die Fenster auszutauschen, da sie noch aus tiefsten DDR-Zeiten stammen. außerdem muss eine neue Heizungsanlage installiert werden, die auf Erdgasbasis arbeitet. Und es sind Trockenbauarbeiten notwendig“, so Schönfeldt. Außerdem müsse auch noch die Gasleitung bis ans Haus verlegt werden. Für die Arbeiten seien insgesamt 35 000 Euro eingeplant. Außerdem

Saniert werden sollen auch die drei Bushaltestellen im Ort. Eine davon ist bereits fertig, 2020 kommen nun noch die Haltestelle an der Kirche in Katzow und die Haltestelle in Netzeband dazu. „Und wir wollen die Brücke über den Prägelbach in Kühlenhagen erneuern, da sie mittlerweile sehr marode ist“, erläutert das Gemeindeoberhaupt.

Ende Februar kommt neue Feuerwehr

Stolz ist Karsten Schönwandt, dass Ende Februar das neue wasserführende Feuerwehrauto geliefert werden soll. „Es war sozusagen der letzte Wunsch des alten Bürgermeisters“, sagt Schönfeldt. Norbert Labahn habe sich gesorgt, weil das jetzige Feuerwehrauto der Gemeinde kein Wasser aufnehmen kann. Da Jägerhof mitten im Wald liegt und die zurückliegenden beiden Sommer sehr trocken waren, sei es ihm wichtig gewesen, dass bei einem möglichen Brand sofort mit dem Löschen begonnen werden kann. „Deshalb haben wir im vergangenen Jahr ein gebrauchtes Feuerwehrauto bestellt. Es fasst 1250 Liter Wasser und kostet 70 000 Euro. Wir können dieses Fahrzeug noch ohne Kredit finanzieren“, freut sich der Bürgermeister.

Von Cornelia Meerkatz