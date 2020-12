Greifswald/Zinnowitz

Noch nie war die Zahl der an Corona Verstorbenen in Deutschland so hoch wie am Mittwoch. Das Robert-Koch-Institut ( RKI) verzeichnet 952 Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden. In MV vermeldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag zwei neue Todesfälle – beide im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Damit sind in MV insgesamt 102 Personen an oder mit dem Virus verstorben.

Schon seit Wochen ist die Zahl der Infektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen (7-Tage-Inszidenz) ganz im Osten des Landes besonders hoch. Der Landkreis hat nun mit einer neuen Karte darauf reagiert. Sie zeigt die Zahl der aktiven Fälle und der Genesenen nach Ämtern und Gemeinden aufgeschlüsselt. Und diese Karte zeigt erstmals auch, wo Menschen an oder mit dem Virus verstorben sind. Die Karte ist unter der Adresse corona.kreis-vg.de/Infektionslage-im-Landkreis für jeden einsehbar.

Zwölf Corona-Tote im Bereich Usedom und Wolgast

Insgesamt sind demnach 26 Menschen in Vorpommern-Greifswald nach einer Coronainfektion gestorben. Und was bislang nur eine Ahnung war, wird nun Gewissheit: Die meisten Verstorbenen hatten bis zu ihrem Tod auf der Insel Usedom gelebt. Insgesamt zwölf Fälle gab es in der Grenzregion zu Polen bisher – in der Gemeinde Heringsdorf drei Fälle, im Amt Usedom-Süd fünf Fälle und im Amt Am Peenestrom, das teilweise auf Usedom liegt, vier Fälle.

Eine neue Karte des Landkreises Vorpommern-Greifswald gibt Auskunft über Corona-Infektionen und Todesfälle in den Ämtern und Gemeinden. Quelle: www.corona.kreis-vg.de/Infektionslage-im-Landkreis

Auf der Urlaubsinsel gab es immer wieder größere Ausbrüche in Senioreneinrichtungen. Zuletzt war das Pflegeheim „ Stella Maris“ in Heringsdorf mit 12 Fällen betroffen. Zuvor waren 27 Bewohner und 18 Mitarbeiter eines Pflegeheims in Zempin im Amt Usedom-Süd positiv auf das Virus getestet worden. Soweit bekannt, stammte auch der jüngste in MV an den Folgen von Corona Verstorbene aus Zempin. Es handelt sich dabei um einen DRK-Mitarbeiter, der im Alter von 46-Jahren starb.

Weitere Tote in Folge einer Coronainfektion wurden hier registriert: Hansestadt Greifswald (1), Lubmin (1), Am Stettiner Haff (1), Torgelow-Ferdinandshof (2), Ückermünde (2), Jarmen-Tutow (5), Löcknitz-Penkung (1), Pasewalk (1). Nähere Informationen, etwa wie viele der Verstorbenen zuvor in einer Pflegeeinrichtung gelebt haben, gibt der Landkreis aus Gründen des Datenschutzes nicht bekannt.

Von Juliane Schultz