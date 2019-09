Andreas Gabalier-Double sorgt für Stimmung beim Kartoffelfest

Ückeritz

„Hallo halli, halli hallo“ schallte es über den alten Kurplatz. Von Weitem konnte man die Live-Musik auf dem 24. Ückeritzer Kartoffelfest hören. Sie zog die Besucher geradezu magnetisch an. Denn sonst wäre der alte Kurplatz inmitten des Dorfes kaum zu finden gewesen. Eingebettet zwischen Einfamilienhäusern, ist der große, aber unscheinbare Platz sehr versteckt gelegen.

Der war am Samstagnachmittag proppenvoll, als Norbert Hampl (alias Norry) aus Schnelldorf das Mikrofon ergriff. Der Franke bezeichnet sich selbst als „ Andreas Gabalier Double Nr. 1“, was er gesanglich und auch vom Aussehen unter Beweis stellte. Ganz Entertainer verstand er es, auch die Gesten seines großen österreichischen Vorbildes nahezu perfekt nachzuahmen. Dazu das originalgetreue Outfit mit Lederbuxe, rot-weiß-karierter Sonnenbrille und ebensolchen Tücherl an beiden Armen, kam Norry dem Original sehr nah.

Er sorgte für beste Stimmung. Das überwiegend ältere Publikum war für pommersche Verhältnisse geradezu euphorisch. Es wurde mitgeklatscht, mitgesungen und bei einer vom Sänger als Lokomotive initiierten Polonaise durch die Bankreihen fröhlich mitmarschiert. Der Funke sprang über und das freute auch Kurdirektor Toni Schulz und Bürgermeister Axel Kindler.

2020 lädt Ückeritz zur 750-Jahr-Feier

Der verkündete mit ernster Miene, dass es das letzte Kartoffelfest sei, bevor er mit einem Augenzwinkern fortfuhr: „Vor der 750-Jahr-Feier“. Das wird im kommenden Jahr ebenso gefeiert, wie dann das 25. Kartoffelfest. Kurdirektor Schulz strahlte mit der Sonne um die Wette als er sagte: „Ich habe bis jetzt immer das Glück gehabt, dass schönes Wetter war. Ich freue mich, dass wir hier zufriedene Gäste haben. Es werden gefühlt jedes Jahr mehr. Über den Tag verteilt sind es mehr als 2000.“

Axel Kindler war „froh, dass die Vereine mitmachen“. Ob Heimatverein, Plattdütsch Run’n, Feuerwehr, Ostseeschule oder Karnevalverein – alle stellten viele freiwillige Helfer, um den Ablauf des Kartoffelfestes zu sichern. So gab es frischgebackene tellergroße Kartoffelpuffer vom Ückeritzer Heimatverein. Die Rohmasse für die Puffer bekommt der Verein seit vielen Jahren von der Reha-Klinik Ostseeblick. Der Inhalt von 18 vollen 10-Liter-Eimern wurde im Laufe des Festes verbacken und verkauft.

Zur Galerie Stimmung pur beim Kartoffelfest in Ückeritz

Nach dem Gabalier-Double folgte ein weiterer Höhepunkt, das Kartoffelsackhalten. Vier Männer und vier Frauen stellten sich dem Wettbewerb. Bei den Männern (5-Kilo-Sack) gewann Detlef aus Magdeburg mit 1:33 Minuten. Dafür gab es eine Schiffsausflugsfahrt als Belohnung. Bei den Frauen (2,5-Kilo-Sack) stellte Brigitte aus Nauenburg mit 2:56 Minuten einen neuen Kartoffelfest-Rekord auf. Sie darf sich nun auf eine Inselsafari-Tour freuen.

Leckere Pfannkuchen und Kartoffelpuffer schmurgelten in der Pfanne und gingen weg wie die berühmten warmen Semmeln. Quelle: Dietmar Pühler

Alter Kurplatz erhält Parkcharakter

Einen Blick ins nächste Jahr warfen am Rande der Feierlichkeiten Kurdirektor und Bürgermeister. „Der Platz soll Begegnungsstätte sein. Wir wollen hier den Kurgedanken pflegen“, erklärte Toni Schulz. Nach wie vor werde es an der neuen Konzertmuschel am Strand drei Mal pro Woche während der Hauptsaison Veranstaltungen geben. Der alte Kurplatz soll aufgewertet werden und einen Parkcharakter erhalten. „Es gab eine örtliche Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigte, wie der Platz aussehen soll“, fügte Kindler an.

Daraus resultieren die Pläne mit veränderten Wegebeziehungen und vier Bereichen, darunter einer Tanzfläche, Rosenspalieren, Wasserspielen, Sitzgelegenheiten und mehr Grün. „Nach dem Kartoffelfest wollen wir anfangen“, verkündete der Bürgermeister. Finanziert wird die Neugestaltung aus Eigenmitteln. Zum nächsten Kartoffelfest soll alles fertig sein.

Von Dietmar Pühler