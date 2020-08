Katastrophenschutz: Neues Auto für Lassaner Feuerwehr

Lassan

Als 2018 der Landkreis Vorpommern-Greifswald abfragte, welche Feuerwehren sich eine Mitarbeit im Gefahrgutzug des Kreises vorstellen könnten, signalisierte die Feuerwehr aus Lassan ihre Bereitschaft. „Wir machen dort mit, weil wir Spaß und Lust dran haben. Außerdem: Was du während der Spezialausbildung lernst, kannst du auch in deine alltägliche Arbeit einfließen lassen“, erklärt Andreas Müller (39), seit 2006 Lassaner Wehrleiter.

In der Zwischenzeit haben acht Lassaner Feuerwehrleute die 14-tägige Schulung im Umgang mit chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen (CBRN; früher ABC-Schutz) Gefahren durchlaufen – drei von ihnen an der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz in Malchow und fünf bei der Greifswalder Berufsfeuerwehr. „Schwerpunkte bildeten dabei die Dekontamination von Personen sowie das Auffangen und Umfüllen gefährlicher Stoffe und das Abdichten von Behältern“, berichtet Müller. „2021 sollen drei weitere unserer Kameraden geschult werden, so dass wir dann eine schlagkräftige Truppe haben.“

Anzeige

Neuer MTW kam am 23. Juli nach Lassan

Seit Juli verfügt die Lassaner Wehr überdies über ein spezielles nagelneues Einsatzfahrzeug vom Typ VW T6.1. Zur Grundausstattung dieses Mannschaftstransportwagens (MTW), in dem sieben Einsatzkräfte Platz haben, gehören Atemschutztechnik und Chemikalienschutzanzüge.

Weitere OZ+ Artikel

„Technische Geräte wie Pumpen, Behälter, Auffangwannen und Vorrichtungen zum Abdichten befinden sich im Gerätewagen Gefahrgut, der bei der Feuerwehr in Greifswald stationiert ist“, so Müller. Der Gefahrgutzug Nord des Kreises, dem die Feuerwehren in Greifswald, Neuenkirchen bei Greifswald, Lubmin und Lassan angehören, verfügt zudem über einen mit Messtechnik ausgestatteten CBRN-Erkundungswagen, der in Neuenkirchen in Bereitschaft steht, und über zwei weitere MTW in Greifswald und Lubmin.

Lesen Sie auch: Wehrführer erklärt: So steht es um die Löschwasserversorgung in Zingst

Die Lassaner Katastrophenschützer haben auch bereits ihre ersten Ernstfälle gemeistert. So waren sie zum Beispiel im Einsatz, als im August 2019 auf dem Gelände der Schweinemastanlage in Alt-Tellin hochkonzentrierte Schwefelsäure ausgetreten war. Im Juni dieses Jahres rückten sie zu einem Großbrand in Loitz und am 8. August zum Flugzeugabsturz bei Garz auf Usedom aus, wo sie noch etwa 80 Liter Treibstoff aus den Tragflächen der verunglückten Maschine pumpten. Beim jüngsten Einsatz hatte das neue Fahrzeug seine Premiere.

Im Jahr 2002 wurde das Feuerwehrgerätehaus in Lassan seiner Bestimmung übergeben. Nun ist eine Erweiterung des Objekts geplant. Quelle: Archiv Tom Schröter

Pläne für Ausbau des Spritzenhauses

Andreas Müller ist dem Landkreis für die Bereitstellung des neuen MTW dankbar, zumal die Lassaner Wehr das Auto auch zum Beispiel bei Brandeinsätzen nutzen dürfe. Untergebracht ist das Fahrzeug im alten Lassaner Spritzenhaus in der Wendenstraße, was jedoch kein Dauerzustand sein soll. Bekanntlich gibt es Pläne, das im Jahr 2002 an der Anklamer Straße eingeweihte neue Feuerwehrgerätehaus beträchtlich zu erweitern. Neben der Schaffung eines zusätzlichen Stellplatzes für die Feuerwehr sollen nach dem Willen der Lassaner hier auch eine Rettungswache des Landkreises samt Rettungstransportwagen (RTW), der Stadtbauhof inklusive Fahrzeug und der neue MTW stationiert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Lassan, die im nächsten Jahr 125-jähriges Bestehen feiert, hat laut Müller derzeit 38 aktive Mitglieder und zehn in Reserve.

Von Tom Schröter