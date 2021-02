Heringsdorf

Dieser kleine verschmuste Kater will wieder nach Hause. Das Tier wurde am Sonntag, den 31. Januar, am Straßenrand auf der B 111 Stubbenfelde verletzt gefunden. Anschließend wurde es in die Tierärztliche Praxis von Dr. Muschkowitz nach Heringsdorf gebracht. Dort wurde der kleine Kerl gepflegt und ist nun wieder fit. Wer den Kater vermisst, kann sich in der Praxis unter 038378/33323 melden.

Von OZ