Waschen, schneiden, föhnen, alles kein Problem. Oder soll es vielleicht eine Haarverlängerung sein? Auch das ist jetzt wieder in Katzow möglich. Denn seit einer Woche hat in der früheren Schule, dem jetzigen Gemeindegebäude im Schulweg 3, Daniela Weber ihre Friseurstube eröffnet.

Schon am ersten Tag hatte die Frau gut zu tun, denn dank Bürgermeister Karsten Schönfeldt hatte es sich schnell herumgesprochen, dass Katzow wieder eine Friseurin hat. Die Friseurstube ist dienstags bis freitags von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Daniela Weber bittet um Voranmeldung.

Schon Kontakt zur Pflegeeinrichtung geknüpft

Die 56-Jährige stammt ursprünglich aus Berlin und lebt jetzt in Krien bei Anklam. Dass sie nun auch in Katzow arbeitet, war eher Zufall. „Wir haben Freunde hier und bei einem dieser Besuche fragte mich der Bürgermeister, ob ich mir vorstellen können, in seiner Gemeinde zu arbeiten“, berichtet sie. Schnell sei man sich handelseinig geworden.

Auch zur Pflegeinrichtung im „ Adebar“ hat die umtriebige Friseurmeisterin bereits Kontakt geknüpft und angefragt, ob ihre Dienstleistungen willkommen seien. „Die älteren Herrschaften waren sehr erfreut, dass ich sie frisieren will und mir kommt das natürlich entgegen“, fasst Weber zusammen.

Sie betont ausdrücklich, dass in ihrer Friseurstube Frauen, Männer und auch Kinder einen neuen Haarschnitt bekommen. „Ich bin allen Trends vertraut, schließlich arbeite ich bereits seit 40 Jahren in meinem Beruf“, erklärt sie. Auch Typberatungen führt sie durch. „Ich hoffe natürlich, dass mich die Katzower gern in ihrer Gemeinschaft aufnehmen. Ich jedenfalls will gern für den guten Look bei den Haaren zuständig sein“, so die Friseurmeisterin.

Die Friseurstube von Daniela Weber ist unter der Nummer 0176 / 59260662 zu erreichen.

Von Cornelia Meerkatz