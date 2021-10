Greifswald

Die Rollläden fahren langsam hoch. Vor ihnen warten bereits eine Handvoll Menschen mit ihren Einkaufswagen. Es ist sieben Uhr morgens, als Hausleiter Andreas Philipp die Kunden begrüßt und sie im neuen Kaufland herzlich willkommen heißt. Jörg Knuth ist der allererste Kunde, der den Supermarkt betritt. Dafür bekommt er einen Blumenstrauß.

Innerhalb weniger Tage verwandelte sich der Real-Markt zu Kaufland. Am Mittwoch wurde der Supermarkt im Elisenpark offiziell eröffnet. Noch seien nicht alle Umbaumaßnahmen abgeschlossen, wie Andreas Philipp erzählt. Aber im Großen und Ganze stehe erst einmal alles an seinem Platz.

Keine Elektroartikel mehr, dafür mehr Auswahl im Food-Bereich

Schon im Eingangsbereich fallen die ersten Veränderungen auf. In nur wenigen Schritten befinden sich die Kunden inmitten der Obst- und Gemüse-Abteilung. Auf der rechten Seite, wo vorher Elektronik-Artikel zu finden waren, stehen nun Dosenkonserven und Fertigprodukte aufgereiht nebeneinander. In den nächsten Reihen sind Haushaltsprodukte wie Tupperdosen oder Backformen zu finden. Gleich dahinter gibt es eine Auswahl an Spielzeug und Brettspiele.

Zur Galerie Der Realmarkt im Elisenpark ist verschwunden. Dafür gibt es seit Mittwoch eine Kaufland-Filiale. Das Sortiment hat sich zwar verkleinert, dafür gibt es nun mehr Auswahl im Food-Bereich.

Während der Realmarkt vorher über 70 000 Artikel im Sortiment hatte, kommt die neue Kaufland-Filiale auf rund 35 000 Artikel. Künftig verzichten müssen Kunden auf Laptops, Handys, Kühlschranke und auch auf Fahrräder. Zudem wurde die Bekleidungsabteilung reduziert. „Wir haben nun aber deutlich mehr Artikel im Food-Bereich. Dazu zählen Biofleisch, vegetarische Produkte und Fair-Trade-Artikel“, sagt Verkaufsleiter Steffen Popp, verantwortlich für die Region Ost. Neben der Frischbackwarenabteilung, die nun ebenfalls mehr Artikel anbietet, gibt es zusätzlich noch eine Fisch-Theke.

Sushi-Stand und Tchibo-Welt in den kommenden Wochen

Nicht nur das Warensortiment, sondern auch die Verkaufsfläche wurde von 7000 auf rund 6700 Quadratmeter reduziert. Die Bereiche, in denen sich vorher das Biersortiment sowie die Obst- und Gemüse-Abteilung des Real-Marktes befanden, wurden abgetrennt. Bis spätestens Weihnachten soll der Umbau komplett fertiggestellt sein, fügt Popp hinzu.

In den nächsten Wochen wird das Angebot der Filiale um einen Sushi-Stand erweitert, an dem die japanischen Reis-Rollen frisch vor Ort zubereitet werden. Auch die Tchibo-Welt werde in den kommenden Wochen vergrößert, führt Popp weiter aus.

Zur Eröffnung prangen fast überall rote Angebotsschilder an den Regalen. Es ist eines der Verkaufsargumente der Supermarkt-Kette. Verschiedene Sorten der Fix-Tüten von Maggi gibt es an diesem Tag für 39 Cent, Chips von Chio für 88 Cent, das Kilo Bio-Bananen für 1,85. Noch gibt es weiterhin einen Abverkauf von Produkten aus dem ehemaligen Real-Markt. Ein ganzes Regal voll mit den reduzierten Artikeln steht vor der Tiefkühlabteilung.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neue Kaufland-Filiale sucht noch Mitarbeiter

Doch was sagen die Kunden zum neuen Supermarkt? „Man muss erst einmal schauen, wo sich nun alles befindet. Ich bin gespannt, welche Angebote es hier zukünftig geben wird“, sagt Jörg Knuth, der gleich eine doppelte Premiere feierte. Er war nicht nur der erste Kunde, sondern überhaupt zum ersten Mal in einer Kaufland-Filiale. „Real fand ich aber auch immer gut“, fügt der Knuth hinzu. Am Tag der Eröffnung landen unter anderem Eier, Gemüse und Fleisch in seinem Einkaufswagen.

Eine Greifswalderin führte es ebenfalls gleich in den Morgenstunden zu Kaufland, um sich nach den ersten Angeboten umzuschauen. „Ich kaufe gern Produkte ein, die in der Werbung sind. Für meine Mutti wollte ich auch schon mal gucken, wo nun welche Artikel zu finden sind“, sagt die 56-Jährige, die vorher ebenfalls gern bei Real einkaufen gegangen ist.

„Vom Sortiment her ist mir kein großer Unterschied zu anderen Supermärkten aufgefallen. Ich bin gespannt, wie lange das mit den Angeboten so bleibt. Einiges ist schon günstiger. Was ich gut finde, ist, dass die Gänge schön groß und geräumig sind“, sagt ein 70-jähriger Greifswalder, der interessiert war, was nun aus dem ehemaligen Real geworden ist.

Alle Mitarbeiter von Real, die wollten, wurden bei Kaufland übernommen. Der Supermarkt zahlt Tariflöhne, „daher bekommen alle Mitarbeiter mehr Geld“, sagt Popp und fügt hinzu, dass noch weitere Mitarbeiter und Aushilfen gesucht werden. Für den Verkaufsleiter steht bereits die nächste Eröffnung einer weiteren neuen Kaufland-Filiale vor der Tür. Dann in Schwerin.

*Der Supermarkt hat von Montag bis Sonnabend von 7 bis 22 Uhr geöffnet.

Von Christin Lachmann