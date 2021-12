Der Schriftzug an einer Schaufensterscheibe in Heringsdorf auf Usedom schlägt hohe Wellen. Der Ladenbesitzer Uwe Marschall ist ein Kritiker der Corona-Maßnahmen, der auch schon bei einer Demo in Wolgast dazu aufgerufen hat, „den Staat zu quälen“. War die Aktion ein Racheakt?