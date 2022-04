Greifswalder Oie

Noch bevor die „Seeadler“ die Pier des Hafens erreicht, lässt Jana Rehm eine Drohne steigen. In wenigen Augenblicken beginnt für die Meeresbiologie-Studentin auf der Greifswalder Oie die Arbeit. Die 28-Jährige will herausfinden, wie Kegelrobben auf Menschen reagieren.

Das Schiff spuckt etwa 40 Touristen auf die Insel. Nur wenige Meter hinter der Kaimauer sonnen sich ein paar fette Tiere wohlig auf dem Sandhaken. Die Drohnenkamera in 45 Meter Höhe hat beide im Blick: Mensch und Tier. Am PC prüft Rehm später, ob die Robben – immerhin mit 2,5 Meter Länge und 300 Kilogramm Gewicht die größten Raubtiere Deutschlands – vor den Menschen flüchten oder ob ihnen der Homo sapiens touristicus vollkommen schnuppe ist.

Robbenforscher überrascht von Rekordwert

Knapp 20 Jahre, nachdem an der deutschen Ostseeküste die ersten Robben in ihren angestammten Lebensraum zurückgekehrt sind, aus dem sie vor mehr als 100 Jahren mit staatlich subventionierten Abschussprämien vertrieben wurden, gibt es positive Nachrichten: Nie wurden vor Mecklenburg-Vorpommern so viele Robben gezählt wie in diesem Jahr: 537 Tiere ergab die diesjährige Frühjahrszählung des Deutschen Meeresmuseums. Ein Rekordwert, der selbst die Robbenexperten überrascht.

Die Stralsunder Meeresbiologin Linda Westphal ist überzeugt, dass sich die südliche Ostseeküste als Lebensraum für die Robben endgültig etabliert hat. „Wir sehen die Tiere mittlerweile ganzjährig in höheren Zahlen“, sagt die Forscherin. Sie schätzt, dass der dauerhafte Bestand außerhalb des Frühjahrspiks inzwischen bei etwa 100 bis 120 Tieren liegt.

Greifswalder Oie – der Robben-Hotspot in der deutschen Ostsee

Allein 428 Kegelrobben hat Rehm, die ihre Masterarbeit über die Robbe-Mensch-Interaktion schreibt, am 24. März an der Oie gezählt. Das kleine Eiland, zwischen Usedom und Rügen gelegen, ist damit unangefochten der Kegelrobben-Hotspot in der deutschen Ostsee. Ein Eldorado für Tiere und für Forscher.

Jeden Morgen schnappt sich die angehende Meeresbiologin ihr Fernglas und das Schreibbrett, um entlang der Küste die Tiere zu zählen: vom Sandhaken im Süden über die Ostbucht, den Altwald hoch zum Leuchturm und an der Westküste. „Heute morgen hatten wir etwa 50 Tiere“, sagt sie. Trotz Sonne herrscht an diesem Ostertag kein ideales Robbenwetter. „Die Robben lieben Niedrigwasser und Windstille, um sich auf den Steinen niederzulassen.“ An diesem Morgen blies der Wind mit Stärke vier.

Trotzdem, die Touris kommen voll auf ihre Kosten. Auf einem Eiszeit-Findling, nur etwa 50 Meter vom Hafen entfernt, tummeln sich fünf Tiere. Mehrere weitere umkreisen den Stein. Ein Bulle faucht die jüngeren in einem aggressiven Ton an, der an das Hochwürgen von Nahrung kurz vor dem Erbrechen erinnert. „Ein echter Macker eben“, schmunzelt Rehm.

Blutige Bilder wie von einer Schlachtbank

So schön, wie sich die kulleräugigen Tiere auf der Oie in nahezu freier Wildbahn den Urlaubern präsentieren, für die Fischer sind die Robben mittlerweile zu einer Plage geworden. „Netze stehen zu lassen, geht gar nicht mehr“, sagt der Greifswalder Fischer Björn Michalak, etwa 40 Kilometer Luftlinie von der Oie entfernt. Das Heringsfischen in diesem Frühjahr – ein Glücksspiel. „Wir stellen die Netze abends um neun Uhr und holen sie nach einer halben Stunde wieder rein.“ Manchmal seien sogar dann die Robben schneller. Michalak wischt mit seinem Finger übers Handy und zeigt blutige Bilder wie von einer Schlachtbank: Von den Fischen bleiben oft nur noch die Köpfe übrig.

Land zahlt Entschädigungen

80 Prozent der Fraß- und Netzschäden bekommen die Fischer seit 2020 zwar ersetzt. Auf dem Rest bleibe der Fischer jedoch sitzen, beklagt Michalak. Nach Einschätzung von Agrarminister Till Backhaus (SPD) helfen die Zahlungen, die Konflikte zu minimieren und die gegenseitige Akzeptanz zu verbessern. „Vollständig entschärft werden kann der Grundkonflikt damit aber nicht“, so Backhaus.

Als Entschädigungen reichte das Land im Jahr 2020 knapp 7700 Euro aus. Für das vergangene Jahr gingen bislang Zahlungen von knapp 37 000 Euro an acht Fischer. Vier weitere Anträge seien noch in der Bearbeitung. Das Agrarministerium versichert, dass auch künftig ausreichend Gelder zur Entschädigung bereit gestellt würden.

Prämienzahlungen für Robbenabschuss In der Ostsee wurden 2021 etwa 42 000 Kegelrobben gezählt – vorrangig an den Küsten von Schweden und Finnland. Im ausgehenden 19. Jahrhundert gab es mit 80 000 bis 100 000 Exemplaren noch deutlich mehr Tiere. Ab 1885 heizten Prämienzahlungen die Jagd auf Robben an: Das Deutsche Reich zahlte jedem Fischer bei Vorlage der Schnauze eines Tieres als Fangprämie fünf Reichsmark. Die Fischer konnten damit entgangene Fänge und Einnahmen kompensieren. In der südlichen Ostsee galten die Tiere seit den 1920er Jahren als ausgerottet. 1955 wurden die Robben in der DDR unter Schutz gestellt. Giftstoffe wie toxische Polychlorbiphenyle (PCBs) und das Insektizid Dichlorphenyltrichlorethan (DDT) machten den Robben das Leben trotzdem schwer. Dies sorgte in den 70er und 80er Jahren dafür, dass 90 Prozent der Robbenweibchen unfruchtbar wurden. Trotz Schutz schrumpfte der Bestand auf ostseeweit 2500 Tiere. Mit dem Verbot der Gifte habe sich der Zustand der Ostsee verbessert, dank der weitgehend eingestellten Bejagung wächst der Bestand wieder.

Zwischen fünf bis sieben Kilo Fisch frisst ein ausgewachsenes Tier pro Tag. Der Mensch, vor allem der Fischer muss lernen, mit den streng geschützten Tieren zu leben. Denn die Forscher des Meeresmuseums rechnen mit einem weiteren Wachstum. „Im vergangenen Jahr wurden ostseeweit fast 42 000 Tiere gezählt, davon nur etwa zehn Prozent in der südlichen Ostsee“, sagt Westphal. In der nördlichen Ostsee gebe es kaum noch Zuwachs, hier könnte die Kapazitätsgrenze erreicht sein. Damit steigt der Populationsdruck auf die südlichen Küstenbereiche.

Konfliktfelder zwischen Mensch und Robbe entschärfen

Allerdings sei auch hier das Wachstum begrenzt. „Fast alle Küstenabschnitte sind sehr stark erschlossen“, so Westphal. Der zum Norden vergleichsweise höhere Schiffsverkehr sorge hier für deutlich mehr Störungen. Die Küsten seien stärker belebt. Die Folge: Es gibt weniger wilde Strände, die die Tiere zum Fellwechsel und zur Geburt der Jungtiere benötigen. Die Ergebnisse von Jana Rehm sollen helfen, Konfliktfelder zwischen Mensch und Tier zu identifizieren.

Vielleicht aber ist die Robbe sogar weniger scheu als vermutet. Fischer Björn Michalak hat die Tiere zumindest als neugierig und dreist erlebt. „Die kommen bis auf zehn Meter an den Kutter ran und schauen dich mit großen Kulleraugen an.“ Niedlich seien die Tiere nicht mehr. „Da sind riesengroße Exemplare dabei, die vor deinen Augen mit Heringen spielen.“

Auch Damaris Buschhaus, die für den Verein Jordsand die Vogel-Beringungsstation auf der Oie leitet, warnt davor, die Kegelrobben zu unterschätzen. Ein ausreichender Sicherheitsabstand zwischen Robbe und Mensch sei in beiderseitigem Interesse gut, sagt sie.

Bevor die 27-Jährige vor anderthalb Jahren auf die Ostseeinsel kam, war sie auf der Nordseeinsel Helgoland tätig, wo die Kegelrobben-Zahlen deutlich höher als in der Ostsee sind. „Das wirklich Spannende in der Ostsee ist, dass die Tiere gerade dabei sind, sich ihren Lebensraum zurückzuerobern.“

