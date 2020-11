Vorpommern

Helau und Corona: Eine unmögliche Kombination. Der 11. 11. um 11.11 Uhr fällt 2020 aus – oder nicht? Maskierungspflicht jedenfalls hat in diesem Jahr eine ganz andere Bedeutung. Die große Depression der Jecken geht im Gleichschritt mit den Hygieneregeln. Aus dem Lockdown light wird ein Jeckdown strong.

Geht da trotzdem noch was? Sind Karnevalisten nicht ein kreatives Völkchen?

Na ja, Kreativität kontra Pandemie kontra Landesverordnung kontra Risikogebiet. Hinterm Mund-Nasen-Schutz sieht man ja nicht mal mehr ein müdes Grinsen. Und Geselligkeit mit maximal zehn Personen aus höchstens zwei Haushalten – das Gähnen wird den Leuten die Gummis ihrer Masken zerfetzen.

In Velgast reist das Prinzenpaar traditionell mit der Bahn an und wird durch das Dorf geleitet. Quelle: Helmut Augustyniak

In Velgast jedenfalls haben die Jecken die Nase voll. Ulrike Pfennig, Chefin des Karnevalsvereins und ansonsten Ärztin im Ort, hat alles abgesagt. Zumindest was den 11. 11. betrifft. „Wir wollten mit einem Laternenumzug am Samstag danach die fünfte Jahreszeit eröffnen. Aber das fällt jetzt flach. Auch eine Schlüsselübergabe vom Bürgermeister lassen wir ausfallen. Zu zweit und mit Maske – was soll das?“ Nachholen? Mal schau’n. „Wir wissen nicht, was kommt“, sagt sie. Wenn sich die Situation ändert, werde neu beraten.

Telefonkonferenz des Elferrats

Apropos beraten. Das will im Nachbarort Richtenberg der Elfer-Rat dieser Tage per Telefonkonferenz. Aber eigentlich ist das nur eine Formsache, wie Oberjeck Axel Habeck durchblicken lässt. Denn wenn es am 11.11. überhaupt eine Übergabe des Schlüssels der Rathauskasse geben wird, dann nur rein symbolisch und ohne Publikum.

Wie genau das aussehen könnte – das Fragezeichen bleibt die bislang einzige Antwort. „Wir wollen einfach nur signalisieren, dass der Karneval, dass der Verein lebt“, sagt er. Öffentliche Veranstaltungen jedenfalls werde es nicht geben. Irgend ein Signal zum Auftakt der fünften Jahreszeit müsse aber sein. „Frühling, Sommer, Herbst und Winter fallen ja auch nicht aus. Trotzdem, es ist schlimm, wir sind gefesselt.“

Gruselparty bei einem Karneval in Barth. Quelle: Susanne Retzlaff

Alles abgesagt in Ahlbeck , Sagard , Barth und Zingst

Alles abgesagt wurde auch in Ahlbeck auf Usedom. Torsten Schultz vom Verein: „Wir wollten draußen was machen, hatten alles mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Aber dann kam die neue Verordnung. Jetzt ist alles auf Null.“ Die Lage könne keiner überblicken, niemand wisse, was im Dezember oder Anfang des neuen Jahres sein wird.

In die gleiche Kerbe schlägt Ralf Kaulitz aus Sagard auf der Insel Rügen, wo sonst in der Karnevalszeit der Bär steppt. Er hält es derzeit für ausgeschlossen, dass in dieser Saison noch irgendetwas geht. So sieht es auch die Vereinsvorsitzende Brunhild Wischnewski in Barth. Die Saison in Zingst ist ebenfalls abgeblasen.

Der Gützkower Carnevalclub veranstaltete im Februar 2019 eine große Sause unter dem Motto „Ob Zukunft oder Vergangenheit – der GCC reist durch die Zeit“. Quelle: Petra Hase

In Gützkow geht der Karnevalsauftakt ebenfalls den Bach runter, beziehungsweise ertrinkt im Kosenowsee. Kathrin Präkels, die trotzdem alle Fäden der fünften Jahreszeit in der Stadt zusammenhält, ist jedenfalls deprimiert angesichts der steigenden Corona-Zahlen, die alles kaputtmachen. „Wir haben erstmal alles abgesagt“, lautet ihr Resümee, das angesichts der Kommentare anderer Jecken schon fast langweilt. Schon vor der Situation, die Vorpommern seit ein paar Tagen lahmlegt, sei es kaum möglich gewesen, Hygienekonzepte umzusetzen, um Karneval feiern zu können.

Hoffen auf den Februar

„Wir hoffen noch auf einen Fasching im Februar auf der Straße“, sagt sie, die ansonsten im Sekretariat der Greifswalder BDH-Klinik ihre Frau steht. Wie viele andere Vereine auch hat der Gützkower die Trainingseinheiten seiner Tanzgruppen eingestellt. „Unsere Funken haben Pause. Es ist einfach zu gefährlich.“

Die Karnevalisten begeisterten in Bad Sülze regelmäßig mit einem abwechslungsreichen Programm. Quelle: Susanne Retzlaff

Ein Umzug der Karnevalisten durch Bad Sülze – die Leute schauen aus den Fenstern und jubeln mit. So hatte sich Paula Teske das Geschehen am 11. 11. vorgestellt. Doch das Virus ist unbarmherzig. Nix da mit Feiern auf der Straße.

Bereit für den Fall der Fälle

Selbst Abstand hilft jetzt nicht mehr. „Nicht genehmigungsfähig“, sagt die Frau, die in Stralsund als Logopädin arbeitet. „Der Sinn und Zweck von Karneval ist unter diesen Bedingungen nicht mehr gegeben.“ Für den Fall der Fälle, also wenn sich die Situation wider erwarten ändere, seien die Sülzer Jecken bereit, kurzfristig etwas auf die Beine zu stellen.

Der Carneval Club Zinnowitz feierte in diesem Jahr sein 35. Jubiläum. Ein denkwürdiges Jahr. Quelle: CCZ

Kleine Schlüsselübergabe in Zinnowitz

Christian Koch, Karnevalist und Koch aus Zinnowitz, hat die Saison weitgehend abgeschrieben. „Wir halten uns noch ein paar Onlineoptionen für den Februar offen, Sketche vielleicht, um ein bisschen für Spaß zu sorgen, aber sonst ...“

Immerhin soll es noch einen Termin zur Schlüsselübergabe mit dem Bürgermeister geben, wenn möglich auch mit Pressefoto. Wann genau, hänge vom Terminkalender des Bürgermeisters und der Verfügbarkeit von Masken ab. Klar ist allerdings auch: Das große Treffen der Präsidenten aller Karnevalsvereine Mecklenburg-Vorpommerns, das Aschermittwoch 2021 in Zinnowitz steigen sollte, fällt aus.

Das war vor einem Jahr: Der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht (r.) überreicht SKC-Präsident Norbert Benedict den Rathausschlüssel. Quelle: Mathias Otto

In Sassnitz auf der Insel Rügen hält man sich alle Optionen offen. Norbert Benedict hat immerhin nicht nur in der fünften Jahreszeit etwas zu sagen, sondern hält auch sonst als Stadtpräsident die Fäden in der rügenschen Hafenstadt zusammen. Natürlich wurde dort ebenfalls alles für den 11. 11. abgesagt.

Verlegt auf den 12.12. um 12.12 Uhr

Aber: „Wir haben die traditionelle Übergabe des Rathausschlüssels auf den 12.12. um 12.12 Uhr verschoben“, sagt er. „Auch wenn das ein Datum mit geraden Zahlen ist, und gerade hat mit Karneval ja nun einmal gar nichts zu tun.“ Er fügt hinzu, dass der Termin natürlich nur gehalten werden könne, wenn sich die Lage bis dahin entspannt habe. Die Tanzgruppen würden derweil weiter trainieren. Auch der Gedanke an Onlineübertragungen von Vorführungen werde weiterverfolgt. „Aber ehrlich, wirklich Stimmung kommt dabei doch nicht auf.“

In Peenemünde wird der Auftakt zum Karneval traditionell als Oktoberfest gefeiert. In diesem Jahr geschieht das online. Quelle: Peter Günther

Das weiß auch Peter Günther aus Peenemünde. Und trotzdem: Der Nordusedomer Verein will sich die Party nicht verderben lassen: „Corona lässt uns keine Wahl – Oktoberfest mal digital“ heißt das diesjährige Motto der fünften Jahreszeit. Und der traditionelle Schlachtruf „ Peenemünde – helau! Hussassa – fass die Sau!“ soll schon gar nicht mit Pommerns größtem Strom in die Ostsee fließen. Nun, Oktoberfest in Pommern und dann auch noch im November? Das ist eben die Peenemünder Jecken-Antwort auf Bayern. Und das seit vielen Jahren.

Onlineüberraschung in Peenemünde

Aber, jetzt mal im Ernst, Herr Günther, was ist geplant? Tja, und da wird es geheimnisvoll. Fest steht: Die Peenemünder laden am 11.11. auf ihre Website www.pckev.de ein und wollen dann einiges blicken lassen. Schließlich sind Karnevalisten ja kreativ und lassen sich die Stimmung auch nicht von so einem sch... Virus vermiesen. Oder wenigstens nicht komplett. Denn bislang haben sie ja noch jede Krise gemeistert.

