Weil der Subbotnik in diesem Jahr wegen der Corona-Krise ausgefallen ist, ruft Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken die Einwohnerschaft vom 29. April bis 15. Mai zum großen Frühjahrsputz auf. Das Motto lautet „Wir für Heringsdorf“. Praktisch könnte das so aussehen: „Nehmen Sie doch bei Ihrem nächsten Streifzug durch unsere Gemeinde eine Tüte mit und sammeln Sie selbstständig etwas Müll. So trägt jeder seinen Teil zu einer sauberen Gemeinde bei und unterstützt unseren Bauhof“, sagt die Bürgermeisterin.

Beim Bauhof in Ahlbeck und Heringsdorf und an der Grünschnittannahmestelle in Bansin sind Mülltüten erhältlich. Dort kann der gesammelte Abfall zu den bekannten Öffnungszeiten abgegeben werden. Sollten unterwegs Schäden oder größere Müllansammlungen entdeckt werden, können diese an hilfe@ahlbeck.de gemeldet werden. An diese Adresse können auch Bilder von Aufräumaktionen geschickt werden.

