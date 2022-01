Hohensee/Wolgast

Marina Mehnert macht sich Sorgen um ihre berufliche Zukunft. Die 61-Jährige wohnt in Hohensee am gleichnamigen See, ist als selbstständige Arbeitnehmerin im sozialen Bereich beschäftigt und betreut Kunden in Wolgast und Hohendorf. Um zu ihren Klienten zu kommen, ist Marina Mehnert auf öffentliche Verkehrsmittel, sprich auf den Bus, angewiesen, für deren Nutzer derzeit die 3G-Regel (Geimpft, genesen oder getestet) gilt.

„Aus gesundheitlichen Gründen habe ich mich nicht gegen Corona impfen lassen“, berichtet die Hohenseerin. „Daher brauche ich, wenn ich den Bus nehmen will, einen negativen Corona-Test aus einem Testzentrum. Dieser Test darf maximal 24 Stunden alt sein. Da es in unserem Dorf aber kein Testzentrum gibt, kann ich auch einen solchen amtlich beglaubigten Test im Bus nicht vorweisen. Und zum Testzentrum nach Wolgast komme ich nicht. Es ist ein Teufelskreis.“

„Ich werde wohl meine Arbeit verlieren“

„Bis Mitte Januar ist mein Mann, der sonst auswärts arbeitet, noch zu Hause und fährt mich täglich zu meinen Kunden und wieder nach Hause zurück. Was danach geschieht, weiß ich noch nicht. Ich werde wohl meine Arbeit verlieren“, beschreibt Marina Mehnert ihre Situation. Am Bürgertelefon in MV habe sie erfahren, dass sie mit ihrem Problem längst nicht allein sei. Hilfe sei ihr jedoch nicht zuteil geworden. „Es kann doch nicht sein, dass Leute vom Dorf derart benachteiligt werden, weil sie nicht zum Schnelltestzentrum kommen“, meint sie und fügt hinzu: „Man sollte im Bus in diesem Falle selbst vorgenommene Schnelltests gelten lassen.“

Auf der Suche nach weiteren Betroffenen

Um auf ihre missliche Situation aufmerksam zu machen, will Marina Mehnert jetzt einen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schreiben und ihr die Sachlage schildern. Zunächst wandte sie sich an die OZ, um ihren Fall öffentlich zu machen. „Vielleicht“, so die Hoffnung der Hohenseerin, „lesen diesen Zeitungsartikel Leute, denen es genauso geht wie mir, so dass wir uns gemeinsam an Frau Schwesig wenden können.“

Betroffene können ihre Telefonnummer gerne per E-Mail an online@ostsee-zeitung.de schicken, wir leiten diese dann an Frau Mehnert weiter.

Von Tom Schröter