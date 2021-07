Keine Hoffnung für Kita Mölschow: Das plant die Gemeinde mit dem Haus

Mölschow

Das Aus für die Kindertagesstätte ist nun endgültig besiegelt. Ende Juli wird die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Ostvorpommern (AWO) die „Krümelkiste“ nach 27 Jahren dicht machen. Begründet hatte der Träger das damit, dass die Kita den heutigen Ansprüchen nicht mehr genüge. Hinzu komme, dass zuletzt sehr wenig Kinder in der Einrichtung betreut wurden. Eltern und Gemeinde fühlten sich überrumpelt, da der Träger zunächst einen Neubau plante, davon aber wieder Abstand nahm.

Mölschows Bürgermeister Paul Kreismer (UWG) kündigte nach Bekanntwerden der Schließung an, die Einrichtung retten zu wollen und das Gespräch mit anderen Trägern zu suchen. „Ich habe alles versucht. Wir haben keine Chance mehr, die Einrichtung zu erhalten“, sagt Kreismer. Mit zwei Trägern habe es Gespräche gegeben. Vertreter des Amtes und des Kreises waren ebenfalls dabei. „Für das Gebäude bekommen wir keine Zulassung mehr. Die Genehmigung der vergangenen Jahre bezog sich nur auf die AWO“, sagt Kreismer.

Und ein Neubau? „Den können wir als Kommune nicht stemmen. Zumal wir nicht wissen, wie viel Fördermittel wir bekommen. Einen privaten Investor zu finden ist schwierig. Schließlich muss die Kita auch gefüllt werden“, sagt der Bürgermeister.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Eltern, die ihre Kinder noch in Mölschow untergebracht hatten, hätten sich inzwischen neue Plätze besorgt. „In Karlshagen, Trassenheide und Wolgast gibt es noch freie Krippen- und Kitaplätze. Zinnowitz baut gerade eine neue Einrichtung. Da ringsum Kapazitäten vorhanden sind, ist es schwierig, einen Neubau darzustellen“, so Kreismer. Der Versuch, in die Räumlichkeiten der Kita Tagesmütter unterzubringen, scheiterte ebenfalls.

Was passiert nun mit dem Objekt? Ideen sind da, so das Gemeindeoberhaupt. Die „Krümelkiste“ soll Standort des Wirtschaftshofes werden. „Unsere Kollegen haben hier dann endlich vernünftige Bedingungen. Wir haben Lagerräume, Umkleideräume, eine Werkstatt und Sanitäreinrichtungen. Auf dem Hof könnten wir einen Doppel-Carport für die Bauhof-Fahrzeuge errichten.“

Von Henrik Nitzsche