Wolgast

Die Pläne der ST Wolgast GmbH & Co. KG für den Ortsteil Mahlzow sind im Wolgaster Bauausschuss auf Ablehnung gestoßen. Sechs Mitglieder votierten gegen einen entsprechenden Grundsatzbeschluss, nur zwei waren dafür, ein Mitglied enthielt sich. Damit empfiehlt das Gremium der Stadtvertretung, der Aufstellung eines Bebauungsplanes grundsätzlich nicht zuzustimmen.

Investor Harry Heller möchte auf dem rund 8,4 Hektar großen, östlich der Tankstelle gelegenen Areal, das nördlich von der Bundesstraße 111 und im Süden und Osten von der künftigen Ortsumgehung begrenzt wird, Einzelhandel, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen etablieren.

Anzeige

Kritik am geplanten Rewe-Markt

Das Plangebiet ist in zwei Sondergebiete unterteilt. Das eine ist für großflächigen Einzelhandel (2000 m² Verkaufsfläche/ Rewe), einen Drogerie-Fachmarkt (ca. 800 m² Verkaufsfläche) und ein Fastfoodrestaurant (ca. 500 m², Burger King) reserviert. Im zweiten Sondergebiet sollen Flächen für Freizeit, Erholung, Gastronomie, Tourismus und Beherbergung/Hotel ausgewiesen werden.

Weitere OZ+ Artikel

Im Bauausschuss überwog die Kritik am geplanten Rewe-Markt. Die Ansiedelung eines weiteren Vollsortimenters, so wurde überwiegend argumentiert, würde die in Wolgast bereits vorhandenen Handelseinrichtungen schwächen. Hingegen stießen die Pläne, touristische Angebote auf dem Areal zu entwickeln, auf Zustimmung.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Auch die Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg hatte sich kritisch zum Bau eines weiteren Vollsortimenters in Wolgast geäußert und gewarnt, am abgelegenen Stadtrand eine zusätzliche Konkurrenz für den im eigentlichen Stadtgebiet etablierten Einzelhandel zu schaffen. Die abschließende Entscheidung in der Angelegenheit obliegt nun den Wolgaster Stadtvertretern.

Von Tom Schröter