Keine Schüler, keine Touristen: Taxi-Branche auf Usedom in der Krise

Koserow/Zinnowitz

Keine Schülerfahrten, keine Touristen und Kurzarbeit: Auch in der Taxi-Branche haben die Corona-Maßnahmen tiefgreifende Veränderungen hervorgerufen. Da der Präsenzunterricht bei einem Großteil der Schüler nicht stattfindet und keine Urlauber auf der Insel verweilen, stehen auch viele Taxen in der Region still. Einzig die Krankenfahrten finden noch statt – vorausgesetzt, die Krankenhäuser nehmen noch Patienten auf.

Keine Schülerbeförderung in der Region

„Unser größtes Problem ist, dass die Schulen geschlossen sind und derzeit keine Schülerbeförderung stattfindet“, sagt Taxi-Unternehmer Enrico Dahl aus Koserow. Normalerweise sind zwölf seiner 17 Angestellten täglich damit beschäftigt, die Schüler aus den entlegensten Dörfern zu ihrer jeweiligen Schule zu bringen. Knapp 70 Schüler werden so jeden Tag von seinem Taxiunternehmen von A nach B gefahren. Finanziert wird diese Beförderung vom Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Auch das Geschäft mit den Krankenfahrten hat durch die Corona-Krise stark abgenommen. „Das beste Beispiel ist derzeit die Klinik in Karlsburg – hier werden keine Patienten mehr aufgenommen. Heißt also, dass Karlsburg auch nicht mehr so häufig angesteuert wird.“

Mitarbeiter zeitweise in Kurzarbeit

Im ersten Lockdown schickte Dahl einen Teil seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil es für sie nichts zu tun gibt. Jetzt versucht er, seine Fahrer zu halten, um sie nicht in Kurzarbeit zu schicken. Hoffnung, dass Dahl durch die Corona-Impfungen das Geschäft mit älteren Mitmenschen machen kann, hat er wenig. „Aus den Großstädten habe ich gehört, dass die Geimpften Gutscheine bekommen. Ob es hier so etwas auch gibt, ist fraglich“, sagt er. Zu teuer wären für die Betroffenen die Fahrten ins Impfzentrum.

Hoffnung auf den Tourismus

Dahl hofft, dass der Tourismus bald wieder anspringt, denn einige seiner Kunden sind Urlauber und nutzen so zum Beispiel das Angebot, von der Haustür abgeholt zu werden. „Es sind meist die älteren Urlauber, die sich von der Haustür abholen lassen und dann direkt zum Hotel gefahren werden“, sagt er. Ein Grund für die Taxifahrt in den Urlaub ist unter anderem, dass die Kunden wenig Interesse an mehrmaligem Umsteigen mit der Bahn haben oder sie sind bereits in einem derart hohen Alter, dass das Taxi einfach die bequemere Art des Reisens ist. „Es gab auch schon Fälle, da haben sich die Wege von Ehepaaren auf der Reise getrennt, da ein Partner in den falschen Zug eingestiegen ist und der andere stand noch am Bahnhof“, erzählt Dahl.

„Die Kotzgrenze ist erreicht“

Finanzielle Unterstützung bekam der Koserower bislang nur im ersten Lockdown in Höhe von 15 000 Euro. „Lange darf der jetzige Lockdown nicht mehr gehen, denn die Ausgaben übersteigen die Einnahmen“, sagt er. Und seine Ersparnisse möchte er nicht unbedingt ausschöpfen, um das Unternehmen über Wasser zu halten. „Die Kotzgrenze ist allmählich erreicht“, sagt er deutlich. Eine Anfrage beim Wirtschaftsministerium in Schwerin brachte noch nicht die erhoffte Antwort.

Eingeschränkter Taxiverkehr ab Zinnowitz

Auch Taxiunternehmer Kay Bubolz aus Zinnowitz musste durch die Corona-Krise vieles in seinem Unternehmen umstellen. „Wir bieten zum Beispiel keine Nachtfahrten mehr an. Für wen denn auch“, fragt er rhetorisch. Nur unter der Bedingung, dass die Fahrten vorher angemeldet sind, stellt er ein Taxi zur Verfügung. Ansonsten ruhen die Fahrzeuge ab 19 Uhr. „Es ist ja kaum noch jemand unterwegs und wenn jemand irgendwohin möchte, kann es nur ein Notfall sein. Im Notfall kann man den Notruf wählen“, erklärt er.

Dass die älteren Menschen bald das Taxi in Anspruch nehmen, um zu einem Impfzentrum nach Greifswald oder Pasewalk zu fahren, glaubt er nicht. „Hin- und Rückfahrt nach Greifswald kosten 140 Euro. Zwei Mal muss man zum Impfen. Ich glaube nicht, dass diese Fahrt jemand macht. Es sei denn, die Touren werden finanziell unterstützt“, sagt er.

Plastikwände können bis zu 800 Euro kosten

Seine Kollegen musste Bubolz bereits in Kurzarbeit schicken. „Ab und zu fahren sie Taxi, damit ich sie hier integrieren kann, denn nur zu Hause können sie auch nicht sitzen“, erklärt er. Bubolz bemängelt, dass Taxifahrer noch keine offizielle Verordnung „von oberer Stelle“ bekommen haben, wie sie genau arbeiten sollen. „Die Fahrer tragen während der Fahrt Mundschutz und die organisierten Fahrten zur Dialyse können wir nachverfolgen. Die Fahrer werden regelmäßig getestet. Aber wie sieht es mit Schutzwänden zwischen Fahrer und Gast aus? Einige behelfen sich mit Plastikwänden – die kosten je nach Ausführung zwischen 200 und 800 Euro“, so Bubolz. Der Taxiunternehmer hofft, dass er die Zeit übersteht. „Es sieht nicht rosig aus, aber wir versuchen uns über Wasser zu halten.“

