Heringsdorf

Am Strand spazierende riefen in der Nacht zu Freitag den Notruf, weil sie vor der Küste Nahe Heringsdorf ein Schiff mit Notsignalen meinten erkannt zu haben. Neben der Polizei wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Ahlbeck an den Strand gerufen, die dann mit einem Schlauchboot hinaus auf das Wasser fuhren. Auch die Wasserschutzpolizei wurde in der Zwischenzeit alarmiert. Wie Wehrführer Olaf Meier mitteilt, handelte es sich bei dem vermeintlichen Notsignalen nicht um ein Schiff, sondern um die grün bzw. rot blinkenden Tonnenbegrenzungen, die nach Swinemünde führen. Der Einsatz konnte wenig später für alle Beteiligten abgebrochen werden.

Hannes Ewert