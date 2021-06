Keine neuen Coronafälle in Vorpommern-Greifswald

Greifswald

Vom Sorgenkind zum Vorzeigekreis: Monatelang war Vorpommern-Greifswald der Kreis in Mecklenburg-Voprommern mit den höchsten Coronainfektionszahlen. Im Januar gehörten wir sogar zu den fünf Coronahotspots im Bundesgebiet. Doch nun ist Vorpommern-Greifswald der erste Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern ohne Neuinfektionen. Seit drei Tagen vermeldet das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) eine Sieben-Tage-Inzidenz von null. Das heißt, seit nunmehr neun Tagen hat sich im gesamten Kreis niemand mehr mit dem gefährlichen Virus infiziert.

Im Landkreis Rostock liegt die Inzidenz derzeit bei 0,5, in Ludwigslust-Parchim bei 5,7. Für MV ergibt sich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2,1.

Das Ausbleiben von Neuinfektionen verschafft dem Landkreis derzeit allerdings keinerlei zusätzliche Lockerungen. Es bleiben alle in MV geltenden Regeln bestehen, wie beispielsweise die Maskenpflicht in Supermärkten und Einzelhandel sowie die Testpflicht beim Discobesuch. Die Testpflicht für den Besuch von Restaurants und Kneipen, beim Friseur, im Kosmetikstudio und in Museen ist erst vor wenigen Tagen im gesamten Land aufgehoben worden.

Von Katharina Degrassi