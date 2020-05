Kellerbrand in Wolgast: Mieter müssen mit Drehleiter gerettet werden

Wolgast

Schock für die Bewohner eines Hauses in der Wolgaster Philipp-Müller-Straße. Am Montagabend gegen 19 Uhr brach im Haus ein Kellerbrand aus, bei dem es zu einer riesigen Rauchentwicklung kam. Auf Grund der starken Rauchentwicklung mussten mehrere Bewohner des Hauses Personen über die Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden. Eine Rettung über das Treppenhaus war zu gefährlich, da schnell eine Rauchgasvergiftung drohte. Die Bergung über die Drehleiter gestaltete sich aber nicht immer einfach, weil sich Bewohner aus Angst weigerten. Letztlich konnten aber alle unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

Zur Galerie Am Montagabend brannte in der Wolgaster Philipp-Müller-Straße ein Keller. Die Rauchentwicklung war so riesig, dass die Mieter nicht mehr durchs Treppenhaus kamen und über die Drehleiter gerettet werden mussten.

Um den Kellerbrand zu löschen, kamen zahlreiche Wehren aus der Region vor Ort zum Einsatz, allen voran die Wolgaster Wehr, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen anrückte. Außerdem beteiligten sich die Wehren aus Hohendorf, Buddenhagen, Zemitz, Lassan und Kröslin an den Löscharbeiten. Ein Feuerwehrmann wurde dabei verletzt, laut ersten Informationen erlitt er bei dem Einsatz einen Stromschlag. Ein Mitarbeiter der Energieversorgung Edis musste dann wegen des Löschwassers in einem Aufgang den Strom abklemmen.

Bürgermeister und Wowi-Chef vor Ort

Auch der Bürgermeister der Stadt Wolgast Stefan Weigler war an der Einsatzstelle, ebenso der Geschäftsführer der Wolgaster Wohnungswirtschaft Jan Koplin. Quelle: Tilo Wallrodt

Auch der Bürgermeister der Stadt Wolgast Stefan Weigler (parteilos) war an der Einsatzstelle, um gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Wolgaster Wohnungswirtschaft (Wowi) Jan Koplin sicherzustellen, dass die Bewohner des Aufgangs bei Bedarf woanders untergebracht werden. Doch Glück im Unglück, wie Stefan Weigler am Montagabend sagte: „Die sieben Mietparteien können alle zurück in ihre Wohnungen. Sowohl Polizei als auch Feuerwehr haben dem zugestimmt. Das ist unter den gegebenen Umständen wenigstens ein kleiner Lichtblick für die Mieter, die natürlich auch gerne zurück wollen. Das Treppenhaus ist wegen des Rauches zwar stark in Mitleidenschaft gezogen, doch in den Wohnungen ist kein Brandgeruch vorhanden“, so der Bürgermeister, der von der Leitstelle über den Brand informiert worden war.

Heizung und Strom abgeklemmt

Das betroffene Haus, das der Wowi gehört, hat insgesamt drei Aufgänge. Das feuer war im mittleren Aufgang ausgebrochen. Alle drei Aufgänge haben derzeit keine Heizung und in einem der Außenaufgänge gibt es auch keinen Strom, weil durch den Keller die Hauptleitungen laufen, die wegen des vielen Löschwassers erst einmal abgeklemmt werden mussten. Am Dienstag kümmern sich Edis und eine Wolgaster Elektrofirma darum, die Stromversorgung wieder herzustellen.

Sechs Feuerwehren der Region, allen voran die Wolgaster Wehr, kamen zum Einsatz. Quelle: Tilo Wallrodt

Zur Brandursache konnten vor Ort noch keine genauen Angaben gemacht werden. Mehrere Zeugen berichteten allerdings von einem lauten Knall kurz vor dem Ausbruch des Brandes. Die Polizei ermittelt, der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz.

Von Cornelia Meerkatz und Tilo Wallrodt