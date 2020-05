Kfz-Meister Kai Kruse auf Usedom seit 30 Jahren am Steuer

Ahlbeck

Besonderer Besuch im Autohaus von Kai Kruse in Ahlbeck: Der Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild, und der Obermeister der Kfz-Innung Vorpommern-Greifswald, Marcus Mischke, waren zum Gratulieren gekommen. Vor 30 Jahren, am 12. Mai 1990, hatte Kai Kruse die Meisterprüfung im Kfz-Handwerk abgelegt.

„Seitdem ist viel passiert“, sagt der heute 55-jährige Ahlbecker, wenn er mit seinem Vater Walter (84) zurückschaut. Erinnerungen werden wach, die die beiden Kfz-Meister schmunzeln lassen. 1988 begann er dann mit der Meisterschule in Rostock. Jung und voller Tatendrang ging es 1990 auf die Zielgerade zur Meisterprüfung. „Gerade wurde noch Marxismus-Leninismus gelehrt und dann plötzlich die Marktwirtschaft“, erinnert er sich. Eine aufregende Zeit sei das damals gewesen, berichtet Kai Kruse. Der ehemalige Lehrmeister Manfred Lasar, den er bis heute sehr verehrt, machte sich plötzlich mit einem Taxiunternehmen selbstständig. Nun stand er allein da.

Lada und Mercedes folgten auf Moskwitsch und Wolga

Ein Sprung ins kalte Wasser sei es gewesen, versichert der Ahlbecker. Moskwitsch- und Wolga-Kunden wurden von Lada- und Mercedes-Kunden abgelöst. Die Veränderungen waren täglich zu spüren. Vater Walter schickte ihn dann für drei Monate nach Kiel in die Mercedes-Benz-Niederlassung, wo er alle Stationen im Schnelldurchlauf absolvierte. Dennoch: Das neu erworbene umfangreiche Wissen konnte er im elterlichen Betrieb anwenden und hervorragend umsetzen. Es ergänzte das solide Grundwissen des Kfz-Handwerks aus seiner Lehrzeit zu Hause und seiner einjährigen Tätigkeit beim VEB Ostseetrans.

Sohn tritt in Fußstapfen des Vaters

Auch in der jetzigen Coronakrise weiß Kai Kruse ein tolles Team hinter sich und lobt seine nunmehr 25 Mitarbeiter inklusive der Azubis. „Dass ich so lange erfolgreich durchgehalten habe, verdanke ich aber auch ein ganzes Stück weit meiner Frau Antje“, bekennt er im Gespräch mit Axel Hochschild und Marcus Mischke. Seit 18 Jahren sind die beiden verheiratet. „Wir haben in den ganzen Jahren viele Probleme gemeinsam lösen müssen, da lernt man eine starke Frau an seiner Seite sehr zu schätzen“, so Kruse. Denn „Krusi“ reflektiert dabei nicht nur auf die Arbeit im eigenen Betrieb. Er begleitet auch zahlreiche ehrenamtliche Tätigkeiten in der Innung sowie im Landesverband des Kfz-Handwerks.

Das Motto des gestandene Handwerksmeisters heißt nach vorne schauen und optimistisch neue Ideen entwickeln. „Das ist auch in dieser schweren Zeit meine Devise“, sagt er. Dabei hegt er die Hoffnung, dass von seiner Liebe zu den Autos und dem dazugehörigen Handwerk viel auf seinen Sohn Hannes abfärbt. Die Hoffnung scheint berechtigt: Der Sprössling hat gerade das letzte Jahr seiner Lehre zum Kfz-Mechatroniker im Autohaus des Vaters begonnen – er tritt damit in die Fußstapfen des Vaters.

