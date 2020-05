Kfz-Zulassungsstellen im Kreis öffnen wieder

Greifswald

Die Zulassungs- und Führerscheinstellen des Landkreises Vorpommern-Greifswald sind ab kommenden Montag, 18. Mai, wieder geöffnet. Bürgerinnen und Bürger, die ein Fahrzeug zulassen oder einen Führerschein beantragen möchten, benötigten für ihre Anliegen keine Terminvereinbarung mehr, teilte die Kreisverwaltung mit.

In den Zulassungsstellen in Anklam, Greifswald und Pasewalk hat man sich auf die neuen Bedingungen in der Corona-Situation eingestellt: Abtrennungen aus Plexiglas wurde an den Schaltern eingesetzt und die Besucher werden gebeten, einen Mundschutz zu tragen. Zudem ist auf Abstand im Wartebereich und auf den Fluren zu achten.

Anzeige

Außerbetriebsetzung auch online möglich

Wer sein Auto außer Betrieb setzen lassen möchte oder sich ein Wunschkennzeichen reservieren will, kann dies online tun.

Weitere OZ+ Artikel

Auch viele Amtsverwaltungen sind wieder geöffnet, sodass man sein Auto auch dort außer Betrieb setzen lassen und beziehungsweise die Adresse für im Landkreis zugelassene Fahrzeuge ändern kann. Infos zu Öffnungszeiten und Dienstleistungen gibt es unter www.kreis-vg.de auf der Homepage des Landkreises.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von OZ