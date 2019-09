Wolgast

Wegen des Dauerregens fällt die am Dienstag in der Zeit von 9.30 bis 10.30 Uhr geplante Kinder-Demonstration auf der Bundesstraße 111 auf Höhe des Wolgaster Kreiskrankenhauses aus. „Es ist schade, aber das schlechte Wetter ist den Kindern, die wir eingeladen haben, nicht zuzumuten“, sagte am Vormittag Annemarie Klingner von der Bürgerinitiative (BI) für den Erhalt des Kreiskrankenhauses Wolgast. Auch mache das nasse Wetter den angekündigten Zeichenwettbewerb unmöglich. „Die Veranstaltung wird höchstwahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt“, so Klingner.

Die Mahnwache von BI-Mitgliedern und Symapthisanten findet unterdessen trotz des Regens statt. Etwa 50 Personen versammelten sich vor dem Krankenhaus. Die BI setzt sich seit Jahren für eine Wiederherstellung der Wolgaster Klinik mit allen seinen Stationen ein. Immer montags demonstrieren Mitglieder der BI an der Krankenhauszufahrt für ihre Ziele. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Wolgast ein funktionierendes Krankenhaus braucht“, sagt BI-Vorsitzende Anke Kieser. „Dazu gehört nicht nur eine Kinderversorgung rund um die Uhr, sondern auch eine stabile Grund- und Regelversorgung der Einwohner sowie Touristen.“

Von Tom Schröter