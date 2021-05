Die Natur mit Kinderaugen sehen: Am Weltkindermaltag am Donnerstag wurden die Jüngsten zu Entdeckern. Das Motto der deutschlandweiten Aktion in diesem Jahr: „Wir entdecken die Natur – an Land“. Dazu waren Kinder zwischen drei und zwölf Jahren aufgerufen, ihre Erlebnisse aufzumalen.

Die deutschlandweite Aktion wurde 2008 von der Firma Staedtler ins Leben gerufen, um damit die Kinderhilfsorganisation Plan International Deutschland zu unterstützen. Für jedes Bild spendet die Firma einen Euro. Die Johannesbad Fachklinik „Klaus Störtebeker“ Ostseestrand in Kölpinsee und das ASB Kinderhaus „Bernsteintaler“ in Loddin beteiligen sich erstmalig an der Aktion.

Sowohl Klinikleiterin Birgit Kruckenberg als auch die Leiterin der Kita Jessica Krüger finden die Idee toll. „Wir sind mit den Kindern viel in der Natur. Gerade jetzt im Frühjahr gibt es eine Menge zu entdecken“, sagen sie. In der Johannesbad Fachklinik Ostseestrand sind bereits 55 Bilder entstanden. Bis Ende Juni werden es noch sehr viel mehr sein.

Von Cornelia Meerkatz